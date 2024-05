Aktuelle Wettervorhersage für Campos, Mallorca: 10. - 17. Mai 2024 (11.5.2024)

Wetterübersicht für Campos: Sonnige Aussichten mit leichten Schauern

In der Woche vom 10. bis zum 17. Mai 2024 präsentiert sich das Wetter in Campos vielseitig. Während die Temperaturen stetig um die 30°C Marke liegen, erwartet uns leichter Regen zu Beginn und Ende der Woche. Mit einem überwiegend klaren Himmel und milden Windbedingungen scheint ansonsten der Frühsommer auf der Insel Mallorca bereits Einzug zu halten.

Wetterdetails für die kommenden Tage in Campos

Die Temperatur in Campos bewegt sich in der kommenden Woche zwischen angenehmen 29°C und sommerlichen 32°C. Der Wind weht leicht mit Geschwindigkeiten von 3 bis 7 km/h. Mit Niederschlägen ist sporadisch zu rechnen, doch sie werden die sonnigen Tage kaum trüben.

Campos erwartet Sonne mit gelegentlichen Regenmomenten

Während die Luftfeuchtigkeit in Campos durchweg im toleranten Bereich liegt, sind die Bedingungen ideal für Outdoor-Aktivitäten und ausgedehnte Strandbesuche. Der Luftdruck zeigt sich stabil, was auf konstante Wetterbedingungen hinweist. Sonnenauf- und -untergänge bieten in dieser Woche großartige Naturschauspiele, die sich perfekt für Fotoliebhaber und Frühaufsteher eignen.

Tipps und Empfehlungen

Die ideale Zeit für Wanderungen und Radtouren bietet sich vor allem in den späten Morgen- oder frühen Abendstunden. Mit der UV-Strahlung, die im Frühsommer bereits stärker ausfällt, ist ein guter Sonnenschutz zu empfehlen. Für alle Wassersportbegeisterten und Badegäste bietet das Mittelmeer einladende Bedingungen für vielfältige Aktivitäten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:26:42. +++