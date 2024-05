Aussichtsreiche Frühlingstage: 7-Tage-Wetterbericht für Llucmajor, Mallorca (11.5.2024)

Prognose: Sonnige und milde Wettertrends in Llucmajor

Die kommende Woche in Llucmajor, Mallorca, verspricht einen gemischten Frühligsvorteil zu bringen, mit Temperaturen, die konstant um die 23°C schwanken. Klimatisch bewegt sich Llucmajor auf eine stabile Phase zu, die durch milde Brisen und klaren Himmel gekennzeichnet ist.

Beginnend mit dem 11. Mai 2024, können Einwohner und Besucher einen klaren Himmel mit einer angenehmen Temperatur von 23°C genießen, während der Wind leicht mit gerade einmal 6km/h weht.

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang: Lang anhaltende Tage auf Mallorca

Die Tage sind merklich länger, und die Sonne begrüßt Sie in Llucmajor bereits um 4:38 Uhr und verabschiedet sich erst wieder um 18:51 Uhr.

Die darauf folgenden Tage, vom 12. bis zum 13. Mai, werden von überwiegend bedecktem Himmel dominiert, jedoch bleiben die Temperaturen beständig bei 23°C. Eine leichte Variation der Windgeschwindigkeiten und eine geringfügige Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf bis zu 51% verändern kaum das angenehme Gesamtbild.

Am 14. Mai ist leichter Regen vorhergesagt, der die Luft bei einer mäßigen Windgeschwindigkeit von 7km/h erfrischt.

Wetterumschwung und klare Tage voraus

Nach einem Tag mit leichten Regenschauern klärt sich der Himmel wieder auf, und am 15. Mai erwartet uns bei 20°C ein klarer Tag mit revitalisierender Brise. Doch schon am 16. Mai sollte man den Regenschirm nicht vergessen, denn leichte Regenfälle sind prognostiziert.

Die letzte Phase der betrachteten Woche bringt wieder klaren Himmel und eine leichte Temperaturerhöhung auf 21°C am 17. Mai. Zum Wochenende hin, am 18. Mai, zeigt sich der Himmel leicht bewölkt, was den Freiluftaktivitäten trotzdem kaum einen Abbruch tun sollte.

Unser Rat: Packen Sie für die kommenden Tage eine Mischung aus Sonnencreme und Regenschutz ein, um für jedes Wetter auf Mallorca gewappnet zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:34:32. +++