Das Mallorca-Wetter in Santa Margalida: Sonnige Tage und zeitweilige Schauer im Mai 2024 (11.5.2024)

Ausblick auf das Wetter in Santa Margalida

Die kommende Woche in Santa Margalida auf Mallorca verspricht variierende Wetterlagen, die vom klaren Sonnenschein bis hin zu leichten Regenschauern reichen. Mit diesem Wetterbericht möchten wir den Bewohnern und Urlaubern einen detaillierten Einblick in die bevorstehenden Tage geben, um Ihre Pläne entsprechend anpassen zu können. Hier ist, was das Wetter für Sie bereithält!

Wetter in Santa Margalida für die nächste Woche

Sonnabend, 11. Mai 2024: Der Tag beginnt mit einem klar blauen Himmel und einer angenehmen Temperatur von 23°C. Es weht ein leichter Wind mit nur 6 km/h, was perfekte Bedingungen für einen Tag am Strand oder für Outdoor-Aktivitäten schafft. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 46% und der Luftdruck bei stabilen 1018 hPa. Genießen Sie den Tag unter der Sonne, die um 4:36 Uhr auf- und um 18:51 Uhr untergeht.

Sonntag, 12. Mai 2024: Die Temperaturen bleiben mit 22°C nahezu konstant, jedoch ziehen über den klaren Himmel dichte Wolken auf. Mit einer sanften Brise von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 48% verspricht der Tag, angenehm zu bleiben, auch wenn die Sonne sich hinter Wolken versteckt. Der Sonnenuntergang erfolgt um 18:52 Uhr nach einem Sonnenaufgang um 4:35 Uhr.

Montag, 13. Mai 2024: Die Temperaturen machen einen kleinen Sprung auf 25°C und bieten damit den wärmsten Tag der Woche. Die Bewölkung hält an, doch mit einem geringen Wind von 5 km/h bleibt das Wetter behaglich. Der Luftdruck nimmt leicht auf 1013 hPa ab und die Luftfeuchtigkeit befindet sich bei erträglichen 40%. Bereiten Sie sich auf einen Sonnentag mit längerem Tageslicht vor, der Sonnenaufgang ist um 4:34 Uhr und der Sonnenuntergang erfolgt um 18:53 Uhr.

Dienstag, 14. Mai 2024: Ein leichter Regen überquert Santa Margalida und bringt Abkühlung mit Temperaturen um 22°C. Der Wind nimmt auf 7 km/h zu und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 62%, was die Luft etwas schwerer macht. Der Luftdruck fällt auf 1005 hPa. Erlauben Sie es dem Regen nicht, Ihre Stimmung zu dämpfen und planen Sie entsprechendem Indoor-Aktivitäten. Sonnenauf- und -untergang sind um 4:33 Uhr bzw. 18:54 Uhr.

Mittwoch, 15. Mai 2024: Die Wolken lösen sich teilweise auf und lassen raum für vereinzelte Wolkenformationen bei weiterhin 22°C. Die Winde wehen weiterhin mit 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 50% sinkt und der Luftdruck auf 1009 hPa steigt. Es ist ein idealer Tag, um die Natur Mallorcas zu erkunden. Die Sonne grüßt Sie um 4:32 Uhr und verabschiedet sich um 18:54 Uhr.

Donnerstag, 16. Mai 2024: Leichter Regen wird erneut über Santa Margalida hinwegziehen, welcher die Temperaturen auf mildere 18°C senkt. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 75% und einem Wind von 6 km/h können Sie einen entspannten Tag einlegen. Gegen 4:31 Uhr begrüßt Sie die Morgensonne, und der Tag klingt aus mit dem Sonnenuntergang um 18:55 Uhr.

Freitag, 17. Mai 2024: Der klare Himmel kehrt zurück und mit ihm eine angenehme Temperatur von 23°C. Der Wind bleibt beständig bei 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 51%. Mit einem Luftdruck von 1011 hPa steht einem weiteren herrlichen Tag in Santa Margalida nichts im Wege. Der Sonnenaufgang ist um 4:30 Uhr, der Sonnenuntergang um 18:56 Uhr.

Samstag, 18. Mai 2024: Das Ende der Woche wird erneut von leichtem Regen bei kühleren 18°C gezeichnet. Die Luftfeuchtigkeit nimmt zu auf 74% und der Luftdruck steigt leicht auf 1014 hPa. Nehmen Sie den Regenschirm mit, wenn Sie nach draußen gehen, und genießen Sie die Inselatmosphäre, die der Regen mit sich bringt. Der Tag beginnt um 4:30 Uhr mit der Sonne, und endet um 18:57 Uhr.

Für ein optimales Urlaubserlebnis auf Mallorca, halten Sie sich anhand unserer Prognosen auf dem Laufenden und passen Sie Ihre Aktivitäten entsprechend an. Ganz gleich, ob Sie die warmen Sonnenstrahlen am Strand einfangen oder sich bei einem leichten Regenschauer in ein gemütliches Café zurückziehen möchten, Santa Margalida bietet für jede Wetterlage die passende Möglichkeit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:42:51. +++