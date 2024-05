Das Wetter in Sineu: Eine 7-Tage-Prognose vom 11. Mai bis 18. Mai 2024 (11.5.2024)

Das herrliche Frühlingswetter in Sineu - eine Wochenschau

Die kommende Woche verspricht in Sineu auf Mallorca ein echtes Frühlingswetter mit angenehmen Temperaturen und einer Mischung aus Sonne und Wolken. Für alle Wetterbegeisterten und Planer von Outdoor-Aktivitäten werfen wir einen genauen Blick auf die tägliche Wettervorhersage vom 11. Mai bis 18. Mai 2024.

Wie wird das Wetter heute in Sineu?

Der 11. Mai 2024 begrüßt uns in Sineu mit einem klaren Himmel und einer maximalen Temperatur von 25°C. Bei einer frischen Brise mit 5 km/h hält sich die Luftfeuchtigkeit auf angenehmen 34%. Perfekte Bedingungen für ein Frühstück im Freien oder eine Wanderung durch die malerische Landschaft.

Wochenmitte in Sineu - Wetterläufe und Trend

12. und 13. Mai: An den folgenden Tagen bleibt es mit 25°C und 27°C weiterhin warm, wobei der Himmel sich überwiegend bedeckt zeigt. Doch keine Sorge, der geringe Wind und die sinkende Luftfeuchtigkeit sorgen für ein angenehmes Klima.

Niederschlagsrisiko und sinkende Temperaturen

Die Mitte der Woche bringt am 14. Mai etwas Abwechslung mit leichtem Regen bei 25°C, während der 15. Mai uns eine kleine Abkühlung auf 23°C und ein paar Wolken präsentiert. Der Wind frischt leicht auf und die Luftfeuchtigkeit nimmt zu.

Die zweite Wochenhälfte - Was hält das Wetter für Sineu bereit?

16. Mai: Man sollte den Regenschirm nicht vergessen, denn leichter Regen bei 19°C könnte unsere Pläne durchkreuzen. Die Luftfeuchtigkeit steigt spürbar an.

17. Mai: Zum Ende der Woche hin begrüßt uns wieder die Sonne hinter wenigen Wolken und die Temperaturen klettern wieder auf 24°C.

Der 18. Mai kündigt jedoch wieder nassere Aussichten an, da leichter Regen bei 19°C vorhergesagt ist. Also denken Sie an regentaugliche Kleidung bei Ihren Unternehmungen!

Resümee der Wetterlage in Sineu für die nächste Woche

Mit einem abwechslungsreichen Wetterbild und Temperaturen, die ideale Bedingungen für diverse Freizeitaktivitäten bieten, können Einheimische und Besucher in Sineu eine schöne Maiwoche erwarten. Denken Sie daran, Ihre Pläne flexibel zu gestalten und sich auf die verschiedenen Wetterzustände einzustellen.

