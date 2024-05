Mallorca Wetter Aktuell: 7-Tage-Vorhersage für Puigpunyent - Sonne und Regenschauer im Wechsel (11.5.2024)

Wetter-Prognose: Puigpunyent auf Mallorca erwartet wechselhaftes Mai-Wetter

Die idyllische Gemeinde Puigpunyent genießt in der dritten Maiwoche eine Mischung aus Sonnenschein und leichten Regenschauern. Mallorca-Liebhaber und Einheimische können sich auf milde Temperaturen und eine angenehme Frühlingsbrise einstellen. In unserer Wettervorhersage erläutern wir die zu erwartenden Wetterbedingungen im Detail.

Milde Temperaturen und vereinzelte Wolken zum Wochenstart

Samstag, 11. Mai 2024: Der Tag in Puigpunyent begrüßt uns mit freundlichen 19°C und gelegentlichen Wolken am Himmel. Eine leichte Brise von 2 km/h sorgt für angenehme Frische. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei behaglichen 59%, während der Luftdruck 1019 hPa beträgt. Der Sonnenaufgang erstrahlt um 4:39 Uhr, während der Sonnenuntergang um 18:53 Uhr zu erwarten ist.

Mitte der Woche dominieren bedeckte Himmel

Sonntag und Montag, 12. und 13. Mai 2024: Das Wochenende neigt sich dem Ende zu, und die Wetterlage bleibt weitgehend stabil. Mit 19°C und überwiegend bedecktem Himmel gestalten sich die Tage in Puigpunyent als gemäßigt und angenehm, auch wenn die Sonne sich zieren mag. Die Windstärken liegen zwischen 3 und 4 km/h, was leichte Brisen mit sich bringt. Der Luftdruck sinkt leicht auf Werte um 1013 hPa, begleitet von einer Luftfeuchtigkeit von durchschnittlich 57.5%. Sonnenauf- und Sonnenuntergänge verschieben sich minimal, verleihen dem Tag jedoch zusätzliche Minuten an Licht.

Nasse Überraschung zur Wochenmitte

Dienstag, 14. Mai 2024: Leichter Regen hüllt Puigpunyent in eine frische Frühlingswäsche ein. Die Temperaturen sinken leicht auf 18°C, während die Feuchtigkeit auf 75% ansteigt. Eine mäßige Brise weht mit 5 km/h, und der Luftdruck fällt deutlich auf 1005 hPa. Der Niederschlag verspricht ein erquickendes Naturerlebnis in der atemberaubenden Landschaft rund um Puigpunyent.

Sterneklare Nächte gegen Wochenende

Mittwoch bis Freitag, 15. bis 17. Mai 2024: Nach dem Regen setzt sich die klare Sternennacht durch. Die Tagestemperaturen stabilisieren sich zwischen 17 und 18°C. Der Wind nimmt leicht zu und bringt frische Luft mit Geschwindigkeiten von 4 bis 6 km/h. Der Luftdruck erholt sich wieder und steigt auf 1011 hPa. Dies verspricht ideale Bedingungen für Nächte unter freiem Himmel und gemütliche Abendstunden in den lokalen Restaurants und Tavernen von Puigpunyent.

Regnerischer Ausklang

Samstag, 18. Mai 2024: Das Ende der Wetterwoche bringt erneuten leichten Regen mit sich. Die Temperaturen sinken auf erfrischende 16°C, und der Wind zeigt sich mit 6 km/h etwas lebhafter. Eine Luftfeuchtigkeit von 75% wird von einem stabilen Luftdruck von 1013 hPa begleitet. Ein perfekter Tag, um die Kultur und die Innenräume der Insel zu erkunden.

Fazit: Puigpunyent erlebt in der kommenden Woche eine abwechslungsreiche Palette an Frühlingswettern, die sowohl für Aktivitäten im Freien als auch für den Genuss der lokalen Gastronomie geeignet ist. Planen Sie Ihre Tage mit Hilfe unserer täglichen Wetterupdates und machen Sie das Beste aus Ihrem Aufenthalt auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:40:22. +++