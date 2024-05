Mallorca Wettertrend: Sonnige Aussichten und vereinzelte Regenschauer in Búger (11.5.2024)

Wetterprognose für Búger: Sonne, Wolken und leichte Regenschauer

Das Wetter in Búger präsentiert sich in den kommenden Tagen als wahres Frühlingskarussell. Während klare Himmel und angenehme Temperaturen dominiert werden, zieht zwischendurch auch ein Schleier aus Wolken über die Region.

Das aktuelle Wetter und der Wochenüberblick

Heute, 11. Mai 2024: Ein klarer Himmel erwartet Bewohner und Besucher in Búger, bei einer Tageshöchsttemperatur von 25°C. Eine frische Brise weht mit 5 km/h. Sonnenaufgang und -untergang rahmen diesen schönen Tag um 4:37 Uhr und 18:51 Uhr ein.

Morgen, 12. Mai 2024: Die Wetteraussichten deuten auf überwiegend bewölkte Verhältnisse hin, wobei das Thermometer auf 24°C klettert. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 4 km/h und einem Luftdruck von 1017 hPa bleibt es weitestgehend beständig.

Die weiteren Tage bis zum 18. Mai: Das Wetter zeigt sich abwechslungsreich – mal mit wolkiger Kulisse, mal mit leichten Regenschauern, die das Idyll in Búger bereichern. Besonders ins Auge fällt der 13. Mai mit einer Spitze von 27°C und vergleichsweise geringer Luftfeuchtigkeit. Doch auch Regenliebhaber kommen nicht zu kurz: Am 14. und 15. Mai gibt der Himmel sich weinerlich, bevor am 17. Mai erneut die Sonne triumphal am wolkenlosen Himmel thront. Zum Abschluss der Woche ziehen am 18. Mai wieder Regenschauer auf, bei etwas kühleren 17°C.

Detailblick auf das Wochenende in Búger

Das Wochenende läutet der 17. Mai mit klarem Himmel und einer leichten Brise von 6 km/h ein – perfekt für Aktivitäten im Freien. Sonnenanbeter genießen die warmen Strahlen von früh 4:31 Uhr bis spät 18:57 Uhr. Der 18. Mai hingegen beschenkt uns mit leichtem Regen, was die Natur zum Glänzen bringen wird und die Landschaft mit frischer Kühle versorgt.

Die Mallorcazeitung.es empfiehlt, für die kommenden Tage nicht nur Sonnenbrille und Freizeitaktivitäten zu planen, sondern auch den Regenschirm griffbereit zu halten. Genießen Sie das facettenreiche Wetter in Búger – und lassen Sie sich vom mallorquinischen Frühling überraschen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:24:38. +++