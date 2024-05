Marratxí-Wetterprognose: Sonnige Aussichten und leichte Regenfälle vom 11.5.2024 bis 18.5.2024 (11.5.2024)

Marratxí Wetter Update: Klare Himmel und leichte Regenschauer im Mai

Willkommen beim aktuellen Wetterbericht für Marratxí, wo wir einen detaillierten Einblick in die Wettertrends der nächsten 7 Tage geben. Beginnend am 11. Mai 2024, können sich Einheimische und Besucher auf sonnige Tage freuen, unterbrochen von kurzen Regenphasen, die eine willkommene Abkühlung bieten könnten.

Ausblick für Samstag, 11.05.2024

Erwarten Sie strahlenden Sonnenschein, eine milde Brise und angenehm trockene Luft. Der Tag beginnt mit einer Temperatur von 25°C, kristallklarem Himmel und einer Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 39%, bei einem Luftdruck von 1018 hPa. Sonnenaufgang und -untergang umrahmen den Tag in herrlichen Farben um 4:38 Uhr bzw. 18:52 Uhr.

Wettertrend vom 12.05.2024 bis 18.05.2024

In den darauf folgenden Tagen halten sich die Temperaturen konstant bei angenehmen Werten um die 25°C, bevor ein leichter Temperaturabfall um die Wochenmitte herum einsetzt. Während wir am 12. und 13. Mai überwiegend bedeckten Himmel beobachten können, sorgt ein leichter Regenschauer am 14. Mai für ein wenig Abwechslung. Der Wind bleibt dabei generell sanft und sorgt für frische Luftzirkulation.

Ein Blick auf den Rest der Woche zeigt, dass der leichte Regen am 15. und 16. Mai die Luftfeuchtigkeit erhöht, was zu einem noch angenehmeren Klima beitragen kann. Bis zum 17. Mai dürfen wir uns über gelegentliche Wolken am sonst klaren Himmel freuen, während am 18. May die Woche mit erfrischendem Nieselregen ausklingt. Besonders zu beachten sind die milden Winde, die am 17. Mai mit bis zu 6 km/h durch die Straßen Marratxís wehen.

Ob Sie nun Ihre Freizeitaktivitäten planen oder einfach nur wissen möchten, wann der beste Zeitpunkt für einen entspannten Spaziergang ist, diese Wettervorhersage soll Ihnen dabei helfen, das Beste aus den kommenden Tagen in Marratxí zu machen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:36:22. +++