Sonne, Wolken und ein wenig Regen: Die Wetteraussichten für Sóller auf Mallorca (11.5.2024)

Wetteraussichten für Sóller: Sonne und leichte Regenschauer im Mai

Die idyllische Stadt Sóller auf Mallorca ist für ihre charmante Altstadt, die malerischen Orangenhaine und die angenehmen Temperaturen bekannt. Mit dem Mai kommt die Frühlingssaison in vollem Schwung, und viele Besucher wie Einheimische fragen sich, wie das Wetter wohl wird. Die Wettervorhersage für Sóller verrät es!

Strahlender Sonnenschein zum Start

Die Woche beginnt am 11. Mai 2024 in Sóller mit einem klaren Himmel und angenehm warmen Temperaturen von. Ein fast nicht spürbarer Wind von 2 km/h sorgt für perfekte Bedingungen, um die Stadt zu erkunden oder in einem der vielen Cafés zu entspannen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei erträglichen 45%, und der Luftdruck bei 1018 hPa, was auf beständiges Wetter hindeutet. Mit Sonnenaufgang um 4:38 Uhr und Sonnenuntergang um 18:53 Uhr kann man einen langen und schönen Tag in Sóller genießen.

Leichte Bewölkung – Kein Grund zur Sorge

Am 12. und 13. Mai bedecken ein paar Wolken den Himmel über Sóller, doch die Temperaturen bleiben mit 24°C und 25°C weiterhin warm. Der Wind bleibt mit 2-3 km/h sanft und die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 42% bzw. 40%. Es sind also zwei weitere Tage, die zum Verweilen im Freien einladen.

Regenschirm nicht vergessen!

Ab dem 14. Mai erwartet uns ein Wetterumschwung. Leichter Regen wird vorhergesagt, die Temperaturen sinken auf 22°C. Dafür steigt die Luftfeuchtigkeit auf 66% und der Wind auf 5 km/h. Am 15. und 16. Mai bleibt es bei leichtem Regen mit Temperaturen von 21°C und 20°C. Perfektes Wetter, um die beeindruckenden Museen Sóllers zu besuchen oder sich in einem schönen Restaurant kulinarisch verwöhnen zu lassen.

Wetterbesserung zum Wochenende

Zum Ende der Woche hin, am 17. Mai, lockert sich die Bewölkung etwas auf und die Sonne zeigt sich wieder zwischen einigen wenigen Wolken. Die Temperaturen bleiben angenehm bei 22°C und das Wetter scheint sich zu stabilisieren. Aber am 18. Mai zieht ein weiterer Regentag auf mit kühleren 17°C und einem stärkeren Wind von 5 km/h.

Wetterzusammenfassung für Sóller

Die kommende Woche in Sóller wird eine Mischung aus Sonnenschein und leichten Regenschauern sein. Genießen Sie die milden Tage und machen sich bereit für ein paar regnerische Momente. Über die gesamte Woche hinweg werden vor allem das stimmungsvolle Stadtbild und die Outdoor-Aktivitäten zum Genuss.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:47:29. +++