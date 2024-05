Sonniges Wetter und milde Brisen: Die Wetteraussicht für Maria de la Salut vom 11.5. bis 18.5.2024 (11.5.2024)

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen in Maria de la Salut

Die idyllische Gemeinde Maria de la Salut auf Mallorca bereitet sich auf eine Woche voller Sonnenschein und behaglicher Frühlingstemperaturen vor. Vom 11. bis 18. Mai 2024 können die Einwohner und Besucher überwiegend klaren Himmel und sanfte Winde erwarten, die ideale Bedingungen für Aktivitäten an der frischen Luft bieten.

Erwärmender Auftakt mit klarem Himmel

Der 11. Mai begrüßt uns mit einem makellos klaren Himmel, einer angenehmen Temperatur von 25° C und einer leichten Brise von nur 6 km/h. Mit einer Luftfeuchte von 36% und einem Luftdruck von 1018 hPa ist ein entspannter Tag unter der Sonne vorprogrammiert, die von 04:36 Uhr bis 18:51 Uhr scheinen wird.

Sich anschließende Tage mit Wolken

Von 12. bis 13. Mai bedecken überwiegende Wolken den Himmel, jedoch bleiben die Temperaturen mit 25° C bis 27° C weiterhin mild und laden zum Verweilen im Freien ein. Der Wind hält sich mit 4 bis 5 km/h weiterhin zurück, während die Luftfeuchte leicht sinkt und der Luftdruck geringfügig abfällt.

Leichter Regen unterbricht kurzfristig die sonst heiteren Tage

Am 14. und 16. Mai sorgt leichter Regen für eine Abkühlung, doch mit 25° C bzw. 19° C bleibt es angenehm frisch. Die höhere Luftfeuchtigkeit von bis zu 71% könnte die Haut genüsslich erfrischen, während die unveränderten Winde die Wolken weiterziehen lassen.

Lichtblicke und erleichternde Wetterbedingungen zum Wochenende

Das Wochenende startet mit einem klaren Himmel am 17. Mai und einer Temperatur von 24° C, was zur heiteren Stimmung beitragen wird. Der Wind legt leicht auf 7 km/h zu, und die Luftfeuchte findet ein Gleichgewicht bei 43%. Der 18. Mai verkündet mit erneutem leichten Regen und 19° C den Abschluss der Woche.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:35:54. +++