Strahlender Sonnenschein und leichte Regenschauer: Das 7-Tage-Wetter für Campanet, Mallorca (11.5.2024)

Die Wetteraussichten für Campanet auf Mallorca

Die malerische Gemeinde Campanet auf Mallorca steht vor einer Woche mit abwechslungsreichem Wetter. Während die Sonne sich zunächst von ihrer besten Seite zeigt, ziehen später einige Wolken auf, die leichte Regenschauer mit sich bringen. Ideal, um die vielfältige Natur der Region auf ausgedehnten Spaziergängen zu erkunden und dabei das mediterrane Klima zu genießen.

Wetterprognose für Campanet – Klare Himmel und sporadische Niederschläge

11.05.2024: Der Tag beginnt mit herrlich klarem Himmel und einer angenehmen Temperatur von 25°C. Dabei weht eine leichte Brise mit nur 5 km/h. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 39% und einem Luftdruck von 1018 hPa können Sie den Tag unter freiem Himmel optimal genießen. Sonnenaufgang und -untergang versprechen lange, helle Stunden von 4:37 Uhr morgens bis 18:52 Uhr abends.

12.05.2024: Mit überwiegend bedecktem Himmel begrüßt uns der darauffolgende Tag und hält das Thermometer bei 24°C. Bei gleichbleibendem, sanftem Wind können sich Besucher auf einen weiteren Tag einstellen, der ideal ist, um die Insel zu erkunden, ohne durch starke Hitze beeinträchtigt zu werden.

13.05.2024: Dieser Tag überrascht mit einer Höchsttemperatur von 27°C und bietet somit den wärmsten Tag der Woche. Mit überzogenen Wolken bleibt es allerdings schattig und bei moderaten 3 km/h Windstärke sollten sich Urlauber gut eincremen, da die UV-Strahlung im Verborgenen stärker sein kann.

14.05.2024: Leichter Regen gibt sich die Ehre und sorgt für Abkühlung bei 23°C. Es ist der ideale Tag, um Campanets Kulturangebote indoor zu genießen oder sich in einem der charmanten Cafés zu entspannen. Eine Jacke ist bei diesen Bedingungen auf jeden Fall empfehlenswert.

15.05.2024: Auch an diesem Tag hält der leichte Regen an, mit ähnlichen Temperaturen wie am Vortag. Doch mit etwas Glück lassen sich zwischen den Wolken immer wieder Sonnenstrahlen blicken.

16.05.2024: Mit 18°C zeigt sich das Wetter von seiner frischen Seite, begleitet von leichtem Regen. Eine gute Gelegenheit, die natürliche Schönheit der feuchten Landschaft zu bewundern und sich von der Natur Mallorcas bezaubern zu lassen.

17.05.2024: Ein Lichtblick erwartet uns mit wenigen Wolken und einer Temperatur von 24°C. Die ideale Gelegenheit, sich wieder ins Freie zu wagen und das milde Klima Mallorcas zu genießen.

18.05.2024: Die Woche endet mit leichten Regenschauern bei kühleren 16°C. Besonders Naturfreunde kommen bei diesem Wetter auf ihre Kosten, denn die frischen Temperaturen sind perfekt für Aktivitäten im Freien.Die Wettervorhersage für Campanet verspricht also insgesamt eine Mischung aus sonnigen Tagen sowie leichten Regenphasen. Planen Sie Aktivitäten im Freien, behalten Sie jedoch immer eine Regenjacke griffbereit und genießen Sie die charmante Inselatmosphäre auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:26:13. +++