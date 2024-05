Wetter Capdepera (11.05.24 bis 18.05.24): 7-Tage-Vorhersage auf Mallorca

Das Capdepera-Wetter: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer

Die kommende Woche hält für die Bewohner und Besucher von Capdepera auf Mallorca einige meteorologische Überraschungen bereit. Während man sich überwiegend auf sonniges Wetter freuen darf, werden auch ein paar Tage von Wolken und leichten Regenschauern geprägt sein. Die Temperaturen bleiben jedoch stabil und laden zu diversen Aktivitäten im Freien ein.

Capdepera genießt einen heiteren Wochenstart

Am Samstag, dem 11. Mai 2024, dürfen sich Einheimische und Touristen auf einen klaren Himmel freuen. Mit Temperaturen um die 19 Grad Celsius und einem sanften Wind von 5 km/h steht einem entspannten Tag am Strand oder einer malerischen Wanderung nichts im Wege. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 65 Prozent.

Überwiegend bewölkter Sonntag und Montag

Die Sonne gönnt sich zu Beginn der neuen Woche eine kurze Pause. Sowohl am Sonntag, den 12. Mai, als auch am Montag, den 13. Mai, ist mit überwiegend bewölktem Himmel zu rechnen. Die Temperaturen halten sich weiterhin bei 19 Grad Celsius, wobei der Wind leicht auf bis zu 6 km/h ansteigt.

Leichter Regen am Dienstag

Ein Regenschirm könnte am Dienstag, den 14. Mai, zu einem guten Begleiter werden. Mit leichtem Regen und etwas stärkeren Winden um die 9 km/h sollten Capdepera-Besucher ihre Outdoor-Aktivitäten sorgfältig planen. Die Temperatur bleibt mit 19 Grad Celsius angenehm, während die Luftfeuchtigkeit auf 77 Prozent klettert.

Sonne kehrt zurück in der Wochenmitte

Der Mittwoch, 15. Mai, verwöhnt uns wieder mit klarem Himmel und Sonnenschein. Die Temperaturen sinken leicht auf 17 Grad Celsius, was für angenehme Frische sorgt. Die relative Feuchtigkeit reduziert sich auf 68 Prozent.

Wechselhaftes Wetter zum Wochenende

Das Ende der Woche zeigt sich wechselhaft in Capdepera. Donnerstag und Freitag bringen leichten Regen und eine konstante Brise. Die Wochenendaussichten sind jedoch besser mit nur wenigen Wolken am Samstag und aufgelockerter Bewölkung am Sonntag.

Wochenüberblick: Das Wetter in Capdepera

Fazit: Das Wetter in Capdepera zeigt sich von seiner gemischten Seite, mit sonnigen Tagen und vorübergehenden Regenschauern. Dadurch bleibt es spannend und sorgt für Abwechslung. Dennoch sollten die angenehmen Temperaturen und das schöne Frühlingswetter genutzt werden, um die Insel in all ihren Facetten zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:27:18. +++