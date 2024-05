Wetter in Lloret de Vistalegre: Sonnenschein und Frühlingsregen - Ihre 7-Tage-Prognose (11.5.2024)

Fröhlicher Frühling: Sonne und Regen in Lloret de Vistalegre

Wenn die erste Wärme des Jahres in Lloret de Vistalegre auf den sanften Duft der blühenden Orangenbäume trifft, wissen wir, dass der Frühling auf Mallorca in voller Blüte steht. In der zeitgenössischen 7-Tage-Wettervorhersage werden wir durch ein Wechselspiel aus hellem Sonnenschein und erfrischenden Regentagen navigieren.

Wetter heute: Klarer Himmel und milde Brise

Ein klarer Himmel begrüßt die Bewohner und Besucher von Lloret de Vistalegre am heutigen 11. Mai 2024. Mit einer Höchsttemperatur von etwa 25°C sollten Sie Ihre Sonnenbrille nicht vergessen, denn die Sonne scheint den ganzen Tag über. Die Luft bewegt sich mit einer sanften Brise von nur 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 33% liegt. Der Tag beginnt mit einem spektakulären Sonnenaufgang um 4:37 Uhr und endet mit einem malerischen Sonnenuntergang um 18:51 Uhr.

Veränderliche Wolkenformationen und stabile Temperaturen

Die kommenden Tage, der 12. und 13. Mai, versprechen, mit Höchsttemperaturen von 26°C und 27°C sowie überwiegend bedecktem Himmel, weiterhin angenehm zu bleiben. Die leichte Decke aus Wolken wird von einer konstanten Brise begleitet, die das Klima auf der Insel frisch und lebendig hält.

Leichter Regen zur Mitte der Woche

Am 14. Mai können Besucher und Einheimische ihren Regenschirm auffalten, da leichter Regen die ansonsten warmen 25°C Temperaturen ergänzt. Der Niederschlag bringt eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 44% mit sich und kündigt eine Erfrischung für die Natur und die Seelen der Menschen an.

Ein Wechselspiel aus Sonne und Regen

Die folgenden Tage präsentieren eine Mischung aus sonnigen Phasen und nassen Überraschungen. Der 15. Mai überrascht mit einigen Wolken am sonst klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 23°C. Am 16. Mai dürfen wir uns auf regnerische Stunden bei 19°C einstellen.

Blick auf das Wochenende: Ein sonniger Abschluss

Zum Abschluss der Woche erwartet uns am 17. Mai ein freundlicher Tag mit wenigen Wolken und einer erneuten Temperaturerhöhung auf 24°C. Der folgende Tag, jedoch, wird uns mit leichtem Regen und einer Kühle von 19°C in die kommende Woche begleiten.

Genießen Sie die Frühlingswoche, rüsten Sie sich für die Regentropfen und lassen Sie die Sonnenstrahlen in Ihre Herzen. Beobachten Sie das herrliche Naturschauspiel und passen Sie Ihre Pläne entsprechend an. Leben Sie das Wetter in seiner ganzen Vielfalt in Lloret de Vistalegre auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:32:57. +++