Wetter in Llubí: Sonnige Aussichten und leichte Regentage – Eine Übersicht für die kommende Woche (11.05.24 - 18.05.24)

Die Wetterprognose für Llubí: Ihre tägliche Übersicht

Im malerischen Llubí erwartet Einheimische und Besucher in der nächsten Woche ein buntes Spektrum an Wetterkonditionen, beginnend mit strahlendem Sonnenschein und endend mit leichtem Regen. Hier finden Sie alles, was Sie über das Wetter in Llubí vom 11. Mai bis zum 18. Mai 2024 wissen müssen.

Wochenstart mit klarem Himmel und frühlingshaften Temperaturen

Am Samstag, den 11. Mai 2024, begrüßt Sie Llubí mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Höchsttemperatur von 26°C. Eine leichte Brise weht mit nur 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 33%. Der Tag erwacht um 04:37 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:51 Uhr.

Der Sonntag bleibt mit 26°C und überwiegend bewölktem Himmel gleichmäßig temperiert, die Windgeschwindigkeiten und Luftfeuchtigkeit sind vergleichbar mit dem Vortag.

Angenehme Wärme und überwiegend Bewölkung in der Wochenmitte

Die Mitte der Woche, genauer der Dienstag, 13. Mai, präsentiert sich ebenfalls mit überwiegend bewölktem Himmel, allerdings bei etwas höheren Temperaturen um die 28°C. Auch hier sorgt ein sanfter Wind für leichte Abkühlung.

Leichter Regen bringt Abkühlung

Ab Mittwoch, 14. Mai, ändert sich das Wetterbild leicht. Es ist mit leichtem Regen zu rechnen, welcher die Temperaturen auf 25°C drückt. Diese kühlere Wetterphase setzt sich über den Donnerstag fort, an dem die Höchsttemperaturen auf 24°C fallen.

Für Freitag, 16. Mai, sollten Sie den Regenschirm nicht vergessen, denn es bleibt bei leichtem Regen, während die Temperaturen auf 19°C sinken, die höchste Luftfeuchtigkeit der Woche mit 71% erreichen und der Wind leicht auf 6 km/h ansteigt.

Wochenende mit Regenschauern und Sonnenmomenten

Das Wochenende zeigt sich von einer wechselhaften Seite. Am Samstag gibt es ein Wechselspiel aus wenigen Wolken und Lichtblicken bei erneut 25°C und einer angenehmen Brise. Der Sonntag, mit dem Abschluss der Wetterwoche, bietet trotz leichten Regenfällen milde 18°C und die Aussicht auf entspannte Stunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:34:03. +++