Wetter Valldemossa: Die Wettervorhersage für den Zeitraum 11.05.2024 bis 18.05.2024

Das Wetter in Valldemossa: Sonne, Wolken und leichte Regenfälle

Die kommende Woche im malerischen Valldemossa auf Mallorca verspricht eine Vielzahl von Wetterbedingungen, von strahlendem Sonnenschein bis hin zu leichten Regenschauern. Dieser Wetterbericht gibt Ihnen detaillierte Informationen über das Tageswetter in Valldemossa für den Zeitraum vom 11. Mai bis zum 18. Mai 2024. Seien Sie gut vorbereitet auf Ihre geplanten Aktivitäten in dieser charmanten mallorquinischen Ortschaft.

Sonniger Start in die Woche mit klarem Himmel

Am Samstag, den 11. Mai 2024, erwacht Valldemossa unter einem klaren Himmel. Freuen Sie sich auf milde 23 Grad Celsius, eine angenehme Brise mit 3 km/h Wind und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 51%. Der Sonnenaufgang verwöhnt die Augen um 04:38 Uhr und der Abend endet mit einem Sonnenuntergang um 18:53 Uhr.

Sonntag, der 12. Mai, präsentiert sich mit überwiegend bewölkten Himmelsverhältnissen. Die Temperaturen werden wiederum angenehme 23 Grad erreichen, während die Winde leicht auf 2 km/h sinken und die Luftfeuchtigkeit bei 49% liegt. Sonnenauf- und -untergang zeichnen den Tag wieder ab 04:37 Uhr bis 18:54 Uhr.

Mitte der Woche: Wechselhafte Wetterlage

Die Woche setzt sich mit einem ähnlichen Muster fort. Der Montag, 13. Mai und der Dienstag, 14. Mai, bieten bedeckte Himmel und Temperaturhochs von 23 bzw. 21 Grad. Ein leichter Anstieg des Winds auf 4 bis 5 km/h sowie erhöhte Luftfeuchtigkeit und abfallender Luftdruck könnten auf bevorstehenden Regen hindeuten.

Niederschlag und Abkühlung zur Wochenmitte

Und tatsächlich: Die Mitte der Woche bringt leichten Regen nach Valldemossa. Der Mittwoch, 15. Mai, ist geprägt von leichten Regenschauern, mäßigem Wind und Temperaturen um die 20 Grad. Die Feuchtigkeit steigt auf 62%, was für Erfrischung in der mediterranen Frühlingsluft sorgt. Auch am Donnerstag, 16. Mai, dürfen Sie ähnliches Wetter mit 19 Grad und gleichbleibendem Niederschlag erwarten.

Ausblick auf die zweite Wochenhälfte

Die letzten Tage der betrachteten Woche zeigen ein gemischtes Bild. Am Freitag, 17. Mai, lichtet sich der Himmel etwas und es zeigen sich nur wenige Wolken. Die Temperaturen klettern zurück auf angenehme 22 Grad, begleitet von einem sanften Windzug. Am Samstag, 18. Mai, wird es jedoch wieder kühler mit 18 Grad und der Woche klingt aus mit leichtem Regen.

Zusammenfassend erwartet Einwohner und Besucher von Valldemossa eine typisch frühlingshafte Woche mit einem Wechsel aus Sonnenschein, Wolken und leichten Niederschlägen, die alle Pläne im Freien beeinflussen könnten. Bleiben Sie informiert und passen Sie Ihre Unternehmungen dem Wetter entsprechend an.

