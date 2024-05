Wetteraussichten Deià: Strahlender Sonnenschein und leichte Regenschauer in Sicht (11.5.2024)

Die Wetterprognose für Deià vom 11.5.2024 bis 18.5.2024

Die malerische Gemeinde Deià auf Mallorca erwartet Sie in den kommenden Tagen mit einem abwechslungsreichen Wetterspiel. Bereits am 11. Mai werden Sie von einem klaren Himmel begrüßt, ein perfekter Tag, um die Landschaft in vollen Zügen zu genießen. Die Temperaturen bewegen sich um angenehme 23°C, und bei einem leichten Wind von nur 3 km/h steht einem Aufenthalt im Freien nichts im Wege.

Stabile Frühlingsverhältnisse und leichte Wetterumschwünge

Der 12. Mai präsentiert sich etwas bedeckter, doch mit bis zu 24°C bleibt es warm. Dieses gemäßigte Wetter hält sich auch am 13. Mai, wobei der Wind ein wenig auf 4 km/h auffrischt und der Luftdruck auf 1013 hPa sinkt, was ein nahendes Wetterereignis signalisieren könnte.

Auf Regenschirme und Jacken vorbereiten

Ab dem 14. Mai sollten Reisende und Einheimische in Deià ihre Pläne mit Blick auf den Himmel machen, denn für einige Tage ist mit leichtem Regen zu rechnen. Die Temperaturen sinken etwas auf 22°C, was das Wetter frischer gestaltet, ohne jedoch Unannehmlichkeiten zu bereiten. In den darauf folgenden Tagen bleibt es bei ähnlichen Bedingungen, wobei der 15. Mai und 16. Mai ebenfalls leicht verregnet anklingen, bei moderaten 21°C und 20°C.

Erneute Auflockerung zum Wochenende

Für Aufatmen sorgt der 17. Mai, denn dann lockern sich die Wolken wieder auf und lassen Platz für mildere 22°C unter einem freundlichen Himmel mit nur wenigen Wolken. Der frische Wind bleibt beständig bei 4 km/h. Das Wochenende in Deià, insbesondere der 18. Mai, kündigt sich allerdings wieder nasser an, mit leichten Regenschauern und etwas kühleren Temperaturen um 18°C, was die ideale Gelegenheit für Genießer sein könnte, die kulinarischen Angebote im Ort zu erkunden oder es sich in einem Café gemütlich zu machen.

