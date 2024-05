Wetteraussichten für Alaró auf Mallorca: Sonnige und regnerische Tage in der Prognose (11.5.2024)

Wettervorhersage für Alaró: Sonne, Wolken und leichte Regenschauer

Das Wetter in Alaró zeigt sich in der kommenden Woche von seiner abwechslungsreichen Seite. Die malerische Gemeinde auf Mallorca erwartet in den nächsten Tagen eine Mischung aus Sonnenschein, bedecktem Himmel und leichten Regenschauern.

Sonnenverwöhnte Tage mit klarem Himmel und milden Temperaturen

Am Samstag, den 11. Mai 2024, dürfen sich Einheimische und Urlauber über klaren Himmel und angenehme Temperaturen von 26 Grad Celsius freuen. Mit einer sanften Brise von nur 2 km/h und einer geringen Luftfeuchtigkeit von 32% verspricht der Tag ideale Voraussetzungen für Outdoor-Aktivitäten.

Wolkendecke bringt leichte Abkühlung

Die folgenden Tage, Sonntag und Montag (12. und 13. Mai), setzt sich das sonnige Wetter fort, allerdings wird der Himmel von überwiegend dichten Wolken bedeckt sein. Die Temperaturen bleiben mit einer Höchstmarke von 27 Grad Celsius sommerlich, während die Winde leicht auf 3 km/h ansteigen.

Regnerische Überraschungen in der Wochenmitte

Die Wochenmitte bietet eine kleine Erfrischung: Ab Dienstag, den 14. Mai, ziehen leichte Regenschauer auf, die bis zum Donnerstag andauern. Diese bringen eine Abkühlung auf 20 Grad Celsius und eine Zunahme der Luftfeuchtigkeit mit sich.

Wetterbesserung zum Wochenende

Zum Ende der Woche klart es wieder auf. Freitag (17. Mai) zeigt sich das Wetter in Alaró freundlicher mit nur wenigen Wolken. Die Temperaturen klettern wieder auf angenehme 23 Grad Celsius.

Wochenendausblick: Wechselhaftes Wetter zum Abschluss

Der Samstag (18. Mai) liefert wieder leichtere Regenschauer und kühle 17 Grad Celsius - ein perfekter Tag für einen Besuch in einem der gemütlichen Cafés von Alaró. Trotz der Regenschauer ist die charmante Stadt weiterhin ein lohnenswertes Ziel für alle Besucher.

Das Team der Mallorca Zeitung wünscht allen Lesern eine angenehme Woche in Alaró und der restlichen Insel Mallorca, unabhängig davon, wie das Wetter sich entscheidet zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:20:31. +++