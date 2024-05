Wetteraussichten für Costitx: Sonnige Tage und leichte Regenschauer – das Wetter vom 11. bis 18. Mai 2024 (11.5.2024)

Wetterprognose für Costitx – Die kommende Woche im Zeichen wechselnden Frühlingswetters

Die Frühlingstage auf Mallorca zeigen sich vielfältig und abwechslungsreich. Die Bewohner und Besucher von Costitx können sich auf eine Woche freuen, die von strahlendem Sonnenschein bis hin zu erfrischenden Regenschauern alles zu bieten hat. Wir wollen Ihnen einen detaillierten Blick auf die Wettervorhersage für die kommende Woche vom 11. bis 18. Mai 2024 bieten.

Erste Wetterhälfte: Von klarem Himmel zu bedeckten Aussichten

Am 11. Mai begrüßt Costitx seine Gäste mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen um die 26°C. Die leichte Brise von 5 km/h sorgt für ideale Bedingungen, um die Insel zu erkunden. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 31%, während der Luftdruck bei 1018 hPa stabil erscheint. Mit dem Sonnenaufgang um 4:37 Uhr und Sonnenuntergang um 18:51 Uhr sind lange und sonnige Tage garantiert.

Der 12. und 13. Mai zeigen sich ebenfalls warm mit Höchsttemperaturen von 26 bzw. 29°C, aber der Himmel ist überwiegend bewölkt. Die Windgeschwindigkeiten bleiben moderat und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf bis zu 22%, was das Wettergefühl angenehm gestaltet. Ein leicht fallender Luftdruck könnte auf kommende Wetterveränderungen hindeuten.

Mitte der Woche: Leichte Regenschauer bringen Abkühlung

Vom 14. bis zum 16. Mai ist mit leichten Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 19°C und 26°C. Gerade am 16. Mai wird ein deutlicher Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 69% spürbar sein. Diese Tage bieten ideale Gelegenheiten, um die Insel in ihrem frischen Grün zu erleben und die Natur nach dem Regen zu entdecken.

Ausklang der Woche: Wenige Wolken und steigende Temperaturen

Am 17. Mai kehren mit wenigen Wolken und Temperaturen von 25°C wieder freundlichere Wetterbedingungen zurück. Der Wind weht leicht stärker mit 6 km/h, und der Luftdruck hält sich stabil, was auf angenehmes Wetter hindeutet. Zum Ende der Woche, am 18. Mai, erleben wir wieder leichte Regenschauer bei Temperaturen um die 18°C und die Luftfeuchtigkeit steigt erneut an.

Mit diesen Informationen möchten wir allen Einheimischen und Urlaubern einen schönen Aufenthalt in Costitx wünschen und raten dazu, bei Outdoor-Aktivitäten stets das aktuelle Wetter im Blick zu behalten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:28:22. +++