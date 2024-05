Wetteraussichten für Lloseta, Mallorca: Sonnige Tage und leichte Regenfälle (11. Mai bis 18. Mai 2024) (11.5.2024)

Aktuelle Wettervorhersage Lloseta: Sonne, Wolken und leichter Regen

Wenn Sie in Lloseta auf der herrlichen Insel Mallorca das Wetter genießen oder Ihre Aktivitäten planen wollen, finden Sie hier eine präzise 7-Tage-Wettervorhersage. Erfahren Sie, was das Wetter in Lloseta in der Woche vom 11. Mai bis zum 18. Mai 2024 für Sie bereithält.

Sonniger Start in die Woche mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen

Samstag, 11. Mai 2024: Ein strahlend blauer Himmel ohne eine Wolke in Sicht begrüßt die Bewohner und Besucher in Lloseta. Mit Temperaturen um die 25°C und einem leichten Wind mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h ist ein Tag im Freien sehr verlockend. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 31%, und der Luftdruck hält sich stabil bei 1018 hPa. Der Tag erwacht mit dem Sonnenaufgang um 4:37 Uhr und klingt aus mit einem malerischen Sonnenuntergang um 18:52 Uhr. Gemischtes Wetter in Lloseta: Sonnenbrillen und Regenschirme bereithalten!

In den folgenden Tagen präsentiert sich das Wetter in Lloseta wechselhaft. Sonntag und Montag (12. und 13. Mai) zeigen sich mit überwiegend bewölktem Himmel, aber weiterhin warmen 25°C bis 27°C. Von Mittwoch bis Freitag müssen die Regenschirme griffbereit gehalten werden, da mit leichtem Regen zu rechnen ist, bei Temperaturen, die von 18°C am kühlsten Tag auf 23°C steigen.

Blick auf das Wochenende: Leichter Regen und wärmere Aussichten

Leichter Regen wird erwartet, jedoch mit einer Temperatur, die bis auf 23°C am Donnerstag ansteigen wird. Es bleibt weitgehend trocken am Freitag, bevor am Samstag wieder leichter Regen einsetzt und die Temperaturen auf 16°C fallen. Die Sonne geht früh auf um 4:31 Uhr und unter um 18:58 Uhr, wodurch lange Tage zur Erkundung der Insel einladen.

Es bleibt stets lohnenswert, das Wetter auf Mallorca im Auge zu behalten, wenn man das Meiste aus seinem Aufenthalt machen möchte. Ob Sonnenbaden, eine Wandertour oder einfach nur ein entspannter Tag in der Stadt – Lloseta bietet in der kommenden Woche eine vielseitige Palette an Wetterbedingungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:33:28. +++