Wetteraussichten für Manacor: Sonnige Tage und leichte Regenschauer erwarten Sie (11.5.2024)

Genießen Sie das sonnige Frühlingswetter in Manacor

Eine strahlende Sonne und milde Temperaturen zeichnen den Start in die Woche in Manacor aus. Der 11. Mai 2024 begrüßt Sie mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 21°C. Kaum eine Brise bei einem Wind von lediglich 5 km/h lässt das Wohlbefinden in der malerischen Stadt auf Mallorca steigen. Die Luftfeuchtigkeit befindet sich bei gemäßigten 51% und der Luftdruck hält sich stabil bei 1019 hPa. Erleben Sie den Tagesanbruch um 4:36 Uhr und genießen Sie die Abendstunden bis zum Sonnenuntergang um 18:50 Uhr.

Mit etwas bewölkterem Himmel durch die Mitte der Woche

Die darauffolgenden Tage, der 12. und 13. Mai, sind durch eine dichte Wolkendecke gekennzeichnet, doch es bleiben weiterhin milde 22°C erhalten. Der fortwährende leichte Wind trägt zu einem angenehmen Klima bei. Neben der Bewölkung bleibt es jedoch trocken, und die Luftfeuchte liegt bei entspannten 45% und 52%.

Leichter Regen und Temperaturanstieg Mitte der Woche

Am 14. Mai erreicht uns ein leichter Regen, der jedoch von einem Temperaturhoch von 24°C begleitet wird. Dies könnte der ideale Tag sein, um die vielfältige Innenarchitektur Manacors zu erkunden oder entspannt in einem der Cafés zu verweilen. Dabei weht ein sanfter Wind bei einer Luftfeuchtigkeit von 49%.

Das Wetter zum Wochenende - von klar bis regnerisch

Das Wochenende nähert sich mit einem Wechsel aus klarem Himmel und Regenschauern. Der 15. Mai zeigt sich erneut von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und 19°C. Am 16. Mai sollten Sie jedoch den Schirm nicht vergessen, da moderater Regen eintritt, während die Temperaturen weiterhin mild bleiben. Aber keine Sorge, der Regen weicht am 17. und 18. Mai ein paar Wolken und die Temperaturen bewegen sich weiterhin um die 20°C Marke.

