Wetteraussichten für Palma: Sonniger Start mit Wolken und Regen im Verlauf der Woche (11.5.2024)

Wettervorschau für Palma: Klare Himmel, bevor Wolken und Regen kommen

Wie wird das Wetter in der kommenden Woche in Palma, dem Herzen von Mallorca? Mit Beginn der Woche erwartet uns angenehm warmes und klares Wetter, das jedoch im Laufe der Woche einem bedeckten Himmel weichen wird. In der Woche vom 11. Mai 2024 können die Einwohner und Besucher Palmas sich auf eine Mischung aus Sonne, Wolken und leichten Regenfällen einstellen.

Aussichten für den 11. Mai 2024

Der Samstag begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 23°C. Leichte Brisen mit einer Geschwindigkeit von nur 4 km/h sorgen für eine erfrischende Brise. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 47%, und der Luftdruck wird mit 1018 hPa stabil sein. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Palma sind an diesem Tag um 4:38 Uhr bzw. 18:52 Uhr zu erwarten.

Ausblick auf die Folgetage

Der Sonntag zeigt sich mit überzogenen Wolken, jedoch bleiben die Temperaturen mit etwa 24°C angenehm warm und der Wind weht weiterhin sanft mit 4 km/h. Ähnliche Bedingungen erwarten uns am Montag, wobei die Luftfeuchtigkeit auf 48% ansteigt und der Luftdruck leicht auf 1013 hPa fällt.

Am Dienstag können wir mit leichten Regenschauern und einer kleinen Abkühlung auf 23°C rechnen, bei einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 61% und leicht fallendem Luftdruck auf 1005 hPa.

Die Mitte der Woche präsentiert sich von ihrer besten Seite: den Mittwoch wird ein wieder klarer Himmel zieren, mit einer angenehmen Temperatur von 20°C. Der Donnerstag bringt leichten Regen trotz einer Temperatur von 21°C, während die Woche mit einem klaren Himmel am Freitag und Samstag ausklingen wird, wobei die Temperatur um 21°C beträgt. Zum Ende der Woche erscheint jedoch wieder leichter Regen bei kühleren 18°C.

Wetterüberblick für die Woche in Palma

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:38:01. +++