Wetteraussichten für Sencelles (11.05.2024 bis 18.05.2024): Sonnenschein und Regenschauer im Wechsel

Wetterprognose für Sencelles: Ein Blick auf die kommende Woche

Das Wetter in Sencelles auf MallorcaSencelles zeigt sich in den nächsten sieben Tagen abwechslungsreich und bietet Sonnenschein, überzogene Himmel und gelegentliche Regentropfen. Die Wetteraussichten versprechen sowohl ideale Bedingungen für Ausflüge ins Freie als auch gemütliche Stunden unter einem schützenden Dach während der Niederschläge.

Wettertrends und Tageslicht für Sencelles

Die Woche beginnt am Samstag, dem 11. Mai 2024, mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen von 27°C. Eine leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten um 4 km/h lädt zu einem entspannten Spaziergang ein. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 29% und der Luftdruck bei 1018 hPa. Sonnenliebhaber können den Tag von Sonnenaufgang um 4:37 Uhr bis Sonnenuntergang um 18:51 Uhr voll auskosten.

Die folgenden Tage halten das thermische Niveau konstant, mit Ausnahme eines leichten Anstiegs auf 29°C am Montag. Die Bewölkung nimmt am 12. und 13. Mai zu und bietet überwiegend bedeckte Himmel, während der Wind weiterhin sanft weht. Am Dienstag, dem 14. Mai, erwartet uns leichter Regen bei 26°C, eine Gelegenheit für die Natur, aufzuatmen, und für Urlauber, das Inselleben in den zahlreichen Cafés und Geschäften zu erleben.

Veränderliche Wetterbedingungen prägen die Mitte der Woche, am Mittwoch und Donnerstag wird leichter Regen prognostiziert, die Temperaturen sinken auf 23°C bzw. 20°C. Doch der Freitag begrüßt uns wieder mit einigen Wolkenlücken und milder 24°C, bevor das Wetter am Samstag, dem 18. Mai, mit mehr Regen und einer Temperatur von 19°C zur Abwechslung einlädt.

Wochenendausblick für Sencelles

Das Wochenende in Sencelles zeigt sich zweigeteilt: Der Samstag sorgt mit leichtem Regen bei kühlen 19°C für eine frische Note, während der Sonntag eine freundlichere Karte spielt: erwartet werden wenige Wolken und eine angenehme Temperatur von 24°C. So liegt es an den Inselbesuchern und Einheimischen, ihre Pläne flexibel zu gestalten und das vielseitige Wetter von Mallorca voll auszuschöpfen.

