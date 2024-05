Wetterprognose für Binissalem: Sonnig bis hin zu frühlingshaften Schauern (11.5.2024 bis 18.5.2024) (11.5.2024)

Strahlender Sonnenschein und leichte Regenfälle: Binissalem-Wetter im Mai

Der Frühling auf Mallorca präsentiert sich in Binissalem mit einer abwechslungsreichen Wetterlage. Mit einem Blick auf das Wetter von heute bis zum kommenden Samstag können sich die Bewohner und Besucher von Binissalem auf milde Temperaturen und vorrübergehend klaren Himmel bis hin zu typischen frühlingshaften Regenschauern einstellen.

Tagesaktuelles Wetter und Vorhersage für die nächste Woche

Das Wetter in Binissalem beginnt am Samstag, den 11. Mai 2024, mit einem herrlichen klaren Himmel und einer Temperatur von 26°C. Es ist ein perfekter Tag, um die Outdoor-Aktivitäten zu genießen, da der Wind sanft weht und die Luftfeuchtigkeit angenehm niedrig ist.

Erwartet das perfekte Frühlingswetter: Binissalem in den nächsten Tagen

Vom 12. bis zum 13. Mai bleibt die Temperatur konstant bei warmen 26°C bzw. steigt auf angenehme 28°C, begleitet von überwiegend bewölktem Himmel. Doch das sollte die Stimmung keinesfalls trüben, denn diese Bedeckenheit deutet nicht auf durchgängigen Niederschlag hin.

Mitte der Woche bringt der 14. Mai leichten Regen bei 25°C, was die Vegetation auf der Insel aufatmen lässt. Der Regen kühlt die Luft leicht ab und sorgt für eine erhöhte Luftfeuchtigkeit, was die Frische des Frühlings unterstreicht. Die darauffolgenden Tage zeigen sich ebenfalls mit leichtem Regen und einer leichten Abkühlung der Temperaturen, bis zum 16. Mai, an dem die Temperatur auf kühle 20°C fällt.

Angenehme Temperaturen und himmlische Ausblicke am Wochenende

Der Übergang zum Wochenende verspricht eine Erholung des Wetters. Am Freitag, den 17. Mai, werden die Einwohner von Binissalem mit wenigen Wolken am Himmel belohnt und einer angenehm warmen Temperatur von 24°C. Perfekte Bedingungen, um die Insel in ihrer vollen Pracht zu erleben!

Doch der 18. Mai bringt noch einmal eine Wende mit sich, mit leichten Regenfällen und einer Temperatursenkung auf 17°C, die eine frische Brise in die Region weht.

Erleben Sie das mallorquinische Wetter in all seinen Facetten

Die sommerliche Wärme tagsüber weicht in den Abendstunden einem angenehmen Klima, das zum Spazieren gehen und Verweilen einlädt. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten wandern in diesen Tagen nur minimal, was eine konstante Länge der Tage verspricht.

Die Wettervorhersage für die kommenden Tage lässt eindeutig auf einen typischen, frühlingshaften Mai auf Mallorca schließen - mit allen Höhen und Tiefen, die diese Saison zu bieten hat.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:24:11. +++