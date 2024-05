Wetterprognose für Selva, Mallorca: Einblick in die nächsten 7 Tage (11.5.2024 bis 18.05.2024)

Das Wetter in Selva: Sonnige Aussichten und vereinzelter Regen

Wie wird das Wetter in Selva auf Mallorca in der Woche vom 11. Mai bis zum 18. Mai 2024? Diese Frage stellen sich Einwohner und Besucher, wenn sie ihre Pläne schmieden. Mit unserer präzisen Wettervorhersage wissen Sie genau, was Sie in Selva erwartet. Von Sonnenschein über bewölkte Tage bis hin zu leichten Regenschauern – bleiben Sie vorausschauend informiert.

Klarer Himmel und milde Brisen zum Wochenstart

Am Samstag, den 11. Mai, empfängt Selva Sie mit einem klaren Himmel und sommerlichen 26°C. Eine sanfte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h lässt die Wärme angenehm erscheinen, während die Luftfeuchtigkeit bei 34% liegt.

Überwiegend bewölkt, aber weiterhin warm

Die darauffolgenden Tage, der 12. und 13. Mai, halten überwiegend bewölktes Wetter bereit, allerdings bleibt es mit 25°C und 28°C weiterhin warm. Der Wind hält sich auch an diesen Tagen zurück, sodass man problemlos Aktivitäten im Freien nachgehen kann.

Leichter Regen bringt Abkühlung in Selva

Mitte der Woche zeigt sich der Himmel etwas launisch. Vom 14. bis zum 16. Mai sollten Sie stets einen Schirm zur Hand haben, denn leichter Regen kündigt sich an. Die Temperaturen sinken auf eine angenehmere Spanne von 19°C bis 24°C, perfekt, um dem sommerlichen Mallorca ohne Überhitzung zu begegnen.

Zurück zur heiteren Wetterlage

Gegen Ende der Woche, am 17. Mai, bessert sich das Wetter in Selva wieder. Wenige Wolken ziehen über den sonst klaren Himmel und die Temperaturen klettern wieder auf 24°C. Der Wind frischt leicht auf, was für eine frische Brise sorgt, während die Luftfeuchtigkeit moderat bleibt.

Ausklang der Woche mit mehr Regen

Am 18. Mai empfiehlt es sich wieder, auf Regenkleidung nicht zu verzichten. Leichter Regen und mit 16°C die kühlsten Temperaturen der Woche drängen noch einmal zum gemütlichen Verweilen in den Cafés und Restaurants Selvas.

Für alle, die ihren Besuch in Selva für die kommenden Tage planen, sollten die Wetterentwicklung im Blick behalten, um das Beste aus ihrem Aufenthalt herauszuholen. Die Natur rund um Selva wird nach den Regenschauern in frischem Grün erstrahlen, sodass Wanderungen und Ausflüge in die Umgebung besonders reizvoll sein werden.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Selva

Die frühen Sonnenaufgänge in der Woche vom 11. Mai bis zum 18. Mai zeigen sich bereits ab 4:31 Uhr und bieten herrliche Szenarien für Morgenmenschen. Sie können frühe Spaziergänge oder ein Frühstück im Freien mit spektakulärer Aussicht genießen. Die Sonnenuntergänge finden gegen 18:52 Uhr bis 18:58 Uhr statt und laden zu romantischen Abenden ein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:45:13. +++