Wetterprognose Sant Llorenç des Cardassar (11.05.2024 bis 18.05.2024): Sonnenschein und Regenschauer

Wetterübersicht für Sant Llorenç des Cardassar: Sonne, Wolken und Regen im Mai

Im idyllischen Sant Llorenç des Cardassar, im Osten Mallorcas gelegen, zeigen sich die kommenden Tage von einer abwechslungsreichen Seite. Die Wettervorhersage für den Zeitraum vom 11. bis zum 18. Mai 2024 garantiert sowohl Sonnentage als auch regnerische Momente, bei durchweg moderaten Temperaturen.

Strahlender Sonnenschein zum Start der Woche

Der 11. Mai 2024 begrüßt die Einwohner und Besucher Sant Llorenç des Cardassars mit einem klaren Himmel. Ein perfekter Tag, um die vielfältigen Freizeitaktivitäten im Freien zu genießen, denn die Temperaturen erreichen angenehme 20°C. Mit einem sanften Wind von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 58% bietet sich das Wetter ideal für einen Ausflug ans Meer an. Zudem liegt der Luftdruck bei stabilen 1019 hPa. Die Sonne geht an diesem Tag um 4:36 Uhr auf und taucht die Landschaft um 18:50 Uhr in ein malerisches Abendrot.

Wolkenverhangene Aussichten

Die darauffolgenden Tage, der 12. und 13. Mai, stehen im Zeichen überwiegend bedeckter Himmel. Obgleich die Temperaturen sich weiterhin um die 20°C bewegen, könnte die Sonne etwas scheuer hinter den Wolken verschwinden. Der Wind beruhigt sich leicht auf 4 bzw. 5 km/h. Am 13. Mai könnte sich der Druck auf 1013 hPa leicht abschwächen, was das stabile Wetter leicht unterbrechen könnte.

Leichter Regen als Abwechslung

Mitten in der Woche, am 14. Mai, erfrischt ein leichter Regenschauer die Region. Bei Temperaturen von bis zu 22°C sollten leichte Regenjacken nicht fehlen, denn der Wind könnte mit 8 km/h etwas aufleben. Ein Highlight für Frühaufsteher: Der Sonnenaufgang präsentiert sich um 4:33 Uhr, während der Abend um 18:53 Uhr eintrifft.

Rückkehr der klaren Himmel

Kurz danach, am 15. Mai, kehrt der klare Himmel zurück und lässt uns bei 19°C gute Laune tanken. Der Wind weht sanft bei einer Luftfeuchtigkeit von 63% und gönnt uns eine kurze Pause, bevor die Natur wieder für Niederschläge sorgt.

Regnerische Wendung zum Wochenende

Die zweite Wochenhälfte startet nass: Der 16. Mai präsentiert sich mit mäßigem Regen, der trotz der relativ milden 19°C für eine feuchte Atmosphäre sorgt. Denken Sie an einen Regenschirm und wetterfeste Kleidung!

Ausklang mit freundlichem Wetter

Zum Abschluss der Wetterwoche gibt sich das Klima wieder freundlicher: Einige Wolken am 17. Mai und aufgelockerte Bewölkung am 18. Mai bei Temperaturen von 20°C und 18°C versprechen einen angenehmen Ausklang. Mit der Luftfeuchtigkeit, die sich bis auf 70% erhöhen kann, bleibt das Wetter gefühlt frisch.

Genießen Sie die vielfältigen Facetten des Wetters in Sant Llorenç des Cardassar und planen Sie entsprechend Ihrer Vorhaben – ob Sonnenbaden, Spazierengänge oder kulturelle Ausflüge, das Wetter spielt mit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:41:32. +++