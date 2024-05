Wettervorhersage Artà: Klarer Himmel und milde Brisen – die Wetterlage auf Mallorca für die kommende Woche (11.5.2024)

Wetter in Artà: Sonnige Aussichten und frische Temperaturen

Die idyllische Gemeinde Artà auf Mallorca erwartet in den nächsten sieben Tagen eine Mischung aus strahlendem Sonnenschein und leichtem Regen bei generell milden Temperaturen. Besucher und Einwohner können sich auf angenehmes Wetter einstellen, ideal für Aktivitäten im Freien oder entspannte Momente in der malerischen Landschaft.

Sonniges Wetter erwartet Sie in Artà

Am 11. Mai 2024 strahlt der Himmel über Artà mit einem klaren Blau und einer Tageshöchsttemperatur von 19°C. Eine leichte Brise bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 5 km/h sorgt für eine frische Brise, während die relative Luftfeuchtigkeit bei 61% liegt. Der Barometerstand zeigt stabile 1019 hPa an.

Leichte Bewölkung, aber insgesamt angenehmes Klima

Am 12. und 13. Mai legt sich eine Wolkendecke über Artà, kann die Gemüter aber nicht trüben. Bei Hochs von 19°C am Samstag und einem kleinen Anstieg auf 20°C am Sonntag bleibt es angenehm. Die Windgeschwindigkeit bleibt konstant, und trotz der überwiegend bewölkten Aussichten ist kein Niederschlag zu erwarten.

Erwartete Regenschauer und eine erfrischende Abkühlung

Der 14. Mai bringt leichten Regen nach Artà, der für eine willkommene Erfrischung sorgt. Bei Höchsttemperaturen von 19°C kühlt der Niederschlag die Atmosphäre ab, während der Wind auf 9 km/h ansteigt und die Luftfeuchtigkeit auf 74% klettert.

Rückkehr des klaren Himmels

Nach dem kurzen Regen begrüßt der 15. Mai die Bürger von Artà mit klarem Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 18°C. Der Wind weht moderat bei einer Geschwindigkeit von 7 km/h.

Erneute Niederschläge und gemütliche Temperaturen zur Wochenmitte

Am 16. Mai erwartet uns leichter Regen bei milden 17°C. Mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 75% fühlt sich das Wetter gemütlich an und lädt zu entspannenden Tätigkeiten ein.

Wolkenverhangene Ausblicke, jedoch ohne trübe Stimmung

Die Woche endet mit einem Wechsel von wenigen bis vereinzelten Wolken. Der 17. und 18. Mai zeigen Höchsttemperaturen von 19°C und 17°C. Bei einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 68% am Freitag und 76% am Samstag bietet Artà dennoch Grund zur Freude für alle Wetterliebhaber.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:23:11. +++