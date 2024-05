Wettervorhersage Banyalbufar: Sonne, leichte Regenschauer und frische Brisen (11.5.2024)

Ausblick auf das Wetter in Banyalbufar vom 11. bis 18. Mai 2024

Die kommende Woche zeigt sich in Banyalbufar von einer abwechslungsreichen Seite. Ein Mix aus Sonnenschein, leichten Regenschauern und teils bewölktem Himmel begleitet die Tage in dieser malerischen Gemeinde an der Westküste Mallorcas. Wir werfen einen Blick auf das tägliche Wetter, die Windverhältnisse und weitere wichtige meteorologische Daten, die für Einheimische und Urlauber gleichermaßen von Interesse sind.

Wetterübersicht für Banyalbufar

Samstag, 11. Mai 2024: Der Wochenstart am Samstag präsentiert sich mit einem klaren Himmel und angenehmen 21°C. Bei einer leichten Brise von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 60% ist es ideal, die Natur rund um Banyalbufar zu genießen. Der Luftdruck misst stabile 1019 hPa, während die Sonne um 4:39 Uhr auf- und um 18:53 Uhr untergeht.

Sonntag, 12. Mai 2024: Am Sonntag ziehen leichte Regenschauer auf, doch mit weiterhin milden 21°C bleibt es angenehm. Der Wind bleibt bei 3 km/h, und die relative Feuchtigkeit und der Luftdruck ändern sich nur geringfügig (60% bzw. 1017 hPa). Sonnenaufgang ist um 4:38 Uhr und Sonnenuntergang um 18:54 Uhr.

Kommende Tage in Banyalbufar

Die Tage darauf bieten eine Mischung aus wolkenreichem Himmel und weiteren Regenfällen, wobei die Temperaturen leicht auf 18°C fallen. Die Windgeschwindigkeit nimmt etwas zu und erreicht bis zu 7 km/h. Trotz der gelegentlichen Niederschläge ermöglicht der überwiegend klare Himmel zum Wochenende hin wieder mehr sonnenverwöhnte Stunden. Insbesondere der 17. Mai hebt sich mit 21°C und einem klaren Himmel hervor. Ein guter Tag, um die vielfältige Kultur und Küche Banyalbufars unter freiem Himmel zu erleben.

Wetterprognose im Überblick

Ob Sie nun die sanften Hügel und versteckten Buchten um Banyalbufar erkunden oder einfach durch die charmanten Straßen schlendern – das Wetter spielt in der nächsten Woche für die meisten Aktivitäten mit. Dennoch sollte man für die leichten Regentage einen Schirm nicht vergessen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:23:41. +++