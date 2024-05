Wettervorhersage für Andratx (11.05.2024 bis 18.05.2024): Sonne, Wolken und leichte Regenschauer

Das Wetter in Andratx: Eine Woche voller Abwechslung

Die kommende Woche in Andratx wird ein wahres Kaleidoskop des Frühlingswetters. Die Wettervorhersage vom 11. Mai 2024 bis zum 18. Mai 2024 verspricht eine angenehme Mischung aus Sonnenschein, leichten Wolken und gelegentlichen Regenschauern. Mit Temperaturen, die sich um die 18 Grad Celsius einpendeln, bietet sich die perfekte Gelegenheit, die Frühlingstage im Freien zu genießen.

Das Wochenwetter im Detail: Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

Bevor wir in die einzelnen Tage eintauchen, sei erwähnt, dass die Tage in Andratx zu dieser Jahreszeit lange und einladend sind. Der Sonnenaufgang findet früh statt, ab ca. 4:35 Uhr, während sich der Sonnenuntergang fast bis 19:00 Uhr herauszögert und lange Abenddämmerungen garantiert.

Samstag, 11.05.2024: Der Samstag begrüßt uns mit vereinzelten Wolken am Himmel, aber einer insgesamt heiteren Atmosphäre. Bei einer erfrischenden Brise von nur 3 km/h und einer Temperatur von 18 °C sollten Sie nicht zögern, den Tag im Freien zu planen. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt komfortable 67%, während der Luftdruck stabil bei 1019 hPa liegt.

Sonntag, 12.05.2024: Leichter Regen wird am Sonntag erwartet, jedoch sollte dies keinen Strich durch die Wochenendpläne machen. Mit ähnlich milden 19 °C und identischen Windverhältnissen wie am Vortag lädt das Wetter immer noch zu einem Spaziergang ein, vielleicht sogar mit einem Regenschirm in der Hand als bezauberndem Accessoire.

Montag, 13.05.2024: Zu Beginn der neuen Woche ziehen über dem charmanten Andratx dichtere Wolkenfelder auf, was zu überwiegend bedecktem Himmel führt. Trotzdem bleibt die Temperatur mit 19 °C recht angenehm, was zusammen mit moderatem Wind von 4 km/h durchaus einladend wirkt.

Dienstag, 14.05.2024: Der Dienstag könnte mit leichten Regenfällen und einer steigenden Luftfeuchtigkeit von 82% etwas herausfordernder werden. Trotzdem ist die Temperatur mit 18 °C weiterhin mild, und ein Wind von 5 km/h sorgt für etwas Bewegung in der Luftfeuchtigkeit.

Mittwoch, 15.05.2024: Mittwoch zeigt sich Andratx von seiner besten Seite – ein klarer Himmel wartet darauf, bewundert zu werden. Mit 17 °C ist es etwas kühler, dafür sorgt der Wind mit 6 km/h für frische Luft und das Gefühl von Klarheit.

Donnerstag, 16.05.2024 und Freitag, 17.05.2024: Die zweite Wochenhälfte bleibt wettertechnisch abwechslungsreich. Bei Temperaturen konstant um 18 °C sollten Sie für gelegentliche leichte Regenschauer gewappnet sein. Der Wind zieht leicht an und erreicht Geschwindigkeiten bis zu 7 km/h. Einzelne Wolken durchbrechen das sonst so Idyllische und bereiten uns auf das Wochenende vor.

Samstag, 18.05.2024: Das Wochenende beginnt wieder mit leichten Regenschauern und einer Temperatur von stabilen 18 °C. Eine leicht frische Brise weht durch Andratx, und mit einer relativen Feuchtigkeit von 76% fühlt sich die Luft angenehm an, ohne zu schwül zu werden.

Fazit: Ideales Wetter für Frühlingsaktivitäten in Andratx

Die kommende Woche in Andratx wird abwechslungsreich, aber großenteils mild und einladend. Ideal, um die Schönheiten der Insel Mallorca zu erkunden und sich an der aufblühenden Natur zu erfreuen. Planen Sie also Ihre Ausflüge und genießen Sie das frühlingshafte Wetter in vollen Zügen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:22:11. +++