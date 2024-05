Wettervorhersage für Calvià: Sonnige Momente und leichte Regenfälle vom 11. Mai bis 18. Mai 2024 (11.5.2024)

Das Wetter in Calvià: Eine Woche zwischen Sonnenschein und Regen

Calvià-Wetteraktualisierung:Calvià Ein Blick auf die Wetterentwicklung in der charmanten Gemeinde Calvià auf Mallorca zeigt eine kommende Woche mit gemischtem Wettergeschehen. Wir erwarten ein Wechselspiel aus einigen sonnigen Abschnitten und leichten Regenfällen, welche für eine abwechslungsreiche Woche sorgen werden. Lesen Sie weiter, um detaillierte Informationen über die täglichen Wetterverhältnisse zu erhalten.

Angenehme Temperaturen und leicht bewölkter Himmel zum Wochenstart

Die Woche beginnt am 11. Mai mit einer angenehmen Temperatur von 20°C, unterbrochen von einigen wenigen Wolken am Himmel. Ein leichter Wind mit Geschwindigkeiten von etwa 4 km/h wird das Gefühl von Frische auf Ihrer Haut hinterlassen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58%, und der Luftdruck bei 1019 hPa, was auf stabile Wetterbedingungen hinweist.

Ein durchgehend bedeckter Himmel in der Mitte der Woche

Am 12. und 13. Mai zeigt sich das Wetter in Calvià von einer wolkigeren Seite mit überwiegend bedecktem Himmel. Allerdings lassen die Temperaturen von 21°C ein weiterhin angenehmes Klima erwarten. Die Windverhältnisse bleiben mit Geschwindigkeiten von 3 bis 4 km/h moderat, während der Luftdruck leicht auf 1017 bzw. 1013 hPa sinkt.

Leichter Regen bei milden Temperaturen

Der 14. Mai bringt leichten Regen mit sich, der jedoch von Temperaturen um 21°C begleitet wird, die den Tag erträglich machen. Der Wind frischt mit bis zu 5 km/h etwas auf und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 70%, was die Wahrscheinlichkeit für Niederschläge erhöht. Diese Konditionen sind jedoch perfekt, um die frische Luft und das sanfte Rauschen des Regens zu genießen.

Klarer Himmel und Erholung der Wetterlage

Nach den Regenfällen erwartet uns am 15. Mai ein klarer Himmel, der für Sonne sorgt und die Möglichkeit bietet, die Schönheit von Calvià in vollen Zügen zu genießen. Die Temperaturen fallen leicht auf 19°C, was ein ideales Klima für Outdoor-Aktivitäten darstellt. Am 16. Mai kann es erneut zu leichtem Nieselregen kommen, bevor der Himmel am 17. Mai wieder klar wird.

Vorschau auf das Wochenende in Calvià

Das Wochenende wird mit leichtem Regen und Temperaturen um die 19°C eingeläutet. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf bis zu 73%, dennoch ist der 18. Mai ein perfekter Tag, um das kulturelle Angebot der Region zu erkunden, solange man an die Regenjacke denkt.

Die angegebenen Wetterdaten stammen aus aktuellen Messungen und Prognosen. Änderungen der Wettervorhersage sind stets möglich, daher empfehlen wir Ihnen, sich kurzfristig noch einmal zu informieren.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.5.2024, 01:25:38. +++