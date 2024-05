7-Tage-Wetterprognose für Sant Llorenç des Cardassar auf Mallorca: Sonne, Wolken und leichte Regenschauer (12.5.2024)

Wettertrend für Sant Llorenç des Cardassar: Die kommende Woche im Blick

Die Meteorologen haben gesprochen und die Prognose für die Wetterlage in Sant Llorenç des Cardassar liegt vor uns. Der Wonnemonat Mai präsentiert sich in seiner ganzen Pracht und bringt eine abwechslungsreiche Woche mit sonnigen Tagen sowie vereinzelten Regenschauern nach Mallorca.

Ausblick auf das Wetter vom 12. Mai bis zum 19. Mai 2024

Zum Start in die neue Woche eröffnet der 12. Mai mit überwiegend bedecktem Himmel und einer angenehmen Höchsttemperatur von 21 Grad Celsius. Bei einem leichten Wind von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 54% lässt es sich in Sant Llorenç des Cardassar gut aushalten. Sonnenanbetende sollten ihre Uhren stellen, denn die Sonne grüßt uns um 04:35 Uhr und verabschiedet sich um 18:51 Uhr wieder.

Der folgende Tag, der 13. Mai, präsentiert sich mit zerstreuten Wolken am Himmel und bietet ebenfalls höchste Temperaturen um 21 Grad. Mit einer Windgeschwindigkeit, die konstant bei 5 km/h bleibt, ist ein Spaziergang an den Küsten Mallorcas eine Wohltat für die Seele.

Am 14. Mai steigt das Thermometer leicht auf 22 Grad Celsius bei ähnlichen Wetterbedingungen wie am Vortag. Die Windgeschwindigkeit verringert sich auf sanfte 4 km/h, was die gefühlte Temperatur noch angenehmer macht.

Die Wetteränderung folgt am 15. Mai mit leichtem Regen, der für erfrischende Momente sorgt. Mit 19 Grad Celsius wird es etwas kühler, was dennoch ideale Bedingungen für Besichtigungen und Aktivitäten im freien bietet.

Der 16. Mai folgt dem Vortag mit leichten Regenschauern, doch die Temperaturen klettern wieder auf behagliche 20 Grad. Der Wind flaut etwas ab und sorgt für ruhiges Ambiente auf der Insel.

Klarer Himmel zeichnet den 17. Mai aus, während die Temperaturen sich auf 21 Grad einstellen. Der Tag verspricht reichlich Sonnenschein und ist perfekt für alle Aktivitäten im Freien.

Überwiegend bedeckter Himmel meldet sich am 18. Mai zurück, doch trotz der Wolken bleiben die Temperaturen stabil bei 22 Grad Celsius.

Den Abschluss der 7-Tage-Wettervorhersage bildet der 19. Mai mit einem Mix aus Sonne und leichten Regenschauern. Die Temperaturen halten sich beständig bei 22 Grad.

Wetterresümee und Tipps für die Woche

Alles in allem steht uns in Sant Llorenç des Cardassar eine Woche mit milden Temperaturen und zeitweiligen Niederschlägen bevor. Die perfekten Bedingungen, um das vielfältige Freizeitangebot Mallorcas zu genießen, sei es auf Wanderungen durch das Tramuntanagebirge, auf Entdeckungstouren durch die charmanten Ortschaften oder bei einem entspannten Tag am Meer.

Bleiben Sie dank der aktuellen Wettervorhersage gut informiert und planen Sie Ihre Aktivitäten entsprechend. Genießen Sie das frühlingshafte Wetter in vollen Zügen und nutzen Sie die schönen Tage für unvergessliche Erlebnisse auf der Sonneninsel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:44:54. +++