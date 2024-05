7-Tage-Wettervorhersage für Búger: Wechselhafte Mai-Tage mit Sonne, Wolken und Frühlingsregen (12.5.2024)

Wetterprognose für Búger – Wechselhaftes Wetter im Mai erwartet

Das Wetter auf Mallorca gibt uns auch in dieser Woche in Búger eine gemischte Palette an Frühlingswetter. Mit Temperaturen, die angenehme Frühlingsgefühle aufkommen lassen, sollten Urlauber und Einheimische die Tage im Freien planen, aber dennoch stets einen Blick auf den Himmel werfen.

Wetterübersicht für Búger vom 12.05.2024 bis 19.05.2024

Gedämpfte Sonnenstrahlen durch überwiegend bewölkte Himmel heißen uns am Sonntag, den 12. Mai, mit Temperaturen um die 27°C willkommen. Eine leichte Brise hält die Atmosphäre erfrischend, während das Barometer einen stabilen Druck von 1017 hPa anzeigt.

Der folgende Montag bleibt mit vereinzelten Wolken ähnlich, wobei sich das Wetter nahezu unverändert bei 27°C und einer konstanten Windgeschwindigkeit präsentiert.

Am Dienstag kündigt sich mit leichten Regenschauern eine Abkühlung an, und die Temperaturen sinken leicht auf 26°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 42%, und der leichte Wind sorgt weiterhin für ein angenehmes Klima.

Mittwoch und Donnerstag bringen ebenfalls leichten Regen, was eine willkommene Erfrischung für die Natur bedeutet. Die Temperaturen pendeln sich am Mittwoch auf mildere 22°C ein, während der Donnerstag wieder einen Anstieg auf 23°C erlebt.

Freuen Sie sich auf einen strahlend klaren Himmel am Freitag, an dem die Temperaturen wieder eine sommerliche 27°C-Marke erreichen. Auch der Samstag hält mit teilweise bewölktem Himmel und gleichen Temperaturwerten die Frühlingssonne bereit.

Zum Ende der Wetterwoche trüben am Sonntag erneut leichte Regentropfen das Bild, lassen aber bei 24°C immer noch allerlei Outdoor-Aktivitäten zu.

Ausblick: Wie wird das Wetter am Wochenende in Búger?

Das Wochenendwetter in Búger zeigt sich von einer abwechslungsreichen Seite. Mit Temperaturen, die von sommerlicher Wärme bis zu erfrischenden Regenschauern alles bieten, ist für Jeden etwas dabei. Beginnen wird das Wochenende am Samstag mit sonnigen Momenten und Temperaturen bis zu 27°C. Die Nacht kühlt jedoch ab, bereiten Sie sich also auf frische Abendstunden vor. Der darauf folgende Sonntag verabschiedet die Woche mit leichtem Regen und milder 24°C – perfekt für einen entspannten Tag in den malerischen Gassen von Búger oder in einem der gemütlichen Cafés.

Nutzen Sie das Wetter in Búger, um die Naturschönheiten und kulturellen Angebote der Region zu erkunden, doch vergessen Sie nicht, einen Schirm einzupacken!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:25:31. +++