7-Tage-Wettervorhersage für Santa Margalida: Sonnige Aussichten und leichte Niederschläge (12.5.2024)

Aktuelle Wettertrends für Santa Margalida

Die Wetterlage in Santa Margalida präsentiert sich in der kommenden Woche als eine Mischung aus sonnigen Momenten und leichtem Regen. Mit dem Frühling in vollem Gange, haben die Einwohner und Besucher die Möglichkeit, die milde brise und das Aufblühen der Insel zu genießen.

Wetterprognose vom 12. bis 19. Mai 2024

Beginnend mit dem 12. Mai 2024 erwartet uns bedeckter Himmel, allerdings bei angenehmen Temperaturen um die 24°C, unterstützt von einer leichten Brise mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 41%. Mit einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa scheinen die Bedingungen stabil zu sein, während wir den Sonnenaufgang um 4:35 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:52 Uhr beobachten können.

Am 13. Mai setzen sich die milden Bedingungen fort, allerdings mit einigen verstreuten Wolken am Himmel. Das Thermometer zeigt nach wie vor 24°C an, und der Wind weht sanft mit 6 km/h. Gleichbleibende 41% Luftfeuchtigkeit und ein leicht sinkender Luftdruck von 1013 hPa geben einen subtilen Hinweis auf eine Veränderung im Wetter.

Die Mitte der Woche bringt einige Veränderungen mit sich. Der 14. Mai ist gezeichnet von leichtem Regen, wobei die Temperaturen auf 23°C sinken. Mit einem Wind von 6 km/h und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 55% sollten Einwohner und Gäste sich auf feuchtere Bedingungen einstellen. Der Luftdruck fällt auf 1005 hPa, was auf weitere Niederschläge hinweisen könnte.

Der 15. und 16. Mai folgen mit ähnlichen, leicht regnerischen Tendenzen. Während die Temperaturen sich am 15. bei behaglichen 21°C halten, steigen sie am Folgetag auf 22°C. Beide Tage weisen eine geringe Windstärke auf, die eine eher ruhige Atmosphäre in der Gemeinde verspricht.

Zum Wochenende hin zeigt sich das Wetter in Santa Margalida von einer klareren Seite. Der 17. Mai begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer Spitze von 25°C, die perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten bieten. Auch der 18. Mai lässt keine Wünsche offen und weist ebenfalls 25°C auf, allerdings mit einer Zunahme von Bewölkung.

Der Abschluss der 7-Tage-Wetterprognose am 19. Mai zeigt sich wieder regnerisch, mit leichtem Niederschlag und einer Temperatur von 22°C. Nach einer Woche voller Kontraste bleibt die Schönheit und Vielseitigkeit Santa Margalidas beständig.

Tipps für die Woche

Bei wechselhaftem Frühlingswetter sollten Sie stets auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Eine wasserabweisende Jacke und bequemes Schuhwerk sind empfehlenswert, um die Insel auch bei leichtem Regen erkunden zu können. Vergessen Sie auch nicht, Ihre Haut mit ausreichendem Sonnenschutz zu versorgen, besonders an den klaren Tagen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:46:07. +++