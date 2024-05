Aktuelle Wetterprognose für Maria de la Salut: Sonne, Wolken und leichte Regenschauer im Mai (12.5.2024)

Wettertrends in Maria de la Salut: 12. Mai bis 19. Mai 2024

Die wärmende Frühlingssonne und der Beginn der sommerlichen Wetterlage machen sich auch auf der bezaubernden Insel Mallorca bemerkbar. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf das erwartete Wetter in Maria de la Salut, wo sich die Sonne, Wolken und gelegentliche Regenschauer in der kommenden Woche abwechseln werden.

Sonnige und wolkenverhangene Tage liegen vor uns

Zu Beginn der Wetterwoche, am 12. Mai, können Einheimische und Besucher bedeckten Himmel erwarten, dies bei einer angenehmen Höchsttemperatur von etwa 27°C. Mit einem leichten Wind von nur 5 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 27% wird der Tag angenehm zu verbringen sein. Der Sonnenaufgang wird um 4:35 Uhr eingeläutet und die Dämmerung setzt um 18:52 Uhr ein.

Der 13. Mai zeigt sich mit vereinzelten Wolken und hält die Temperatur konstant bei 27°C. Der Wind beruhigt sich leicht auf 4 km/h, während die Luftdruck- und Feuchtigkeitsbedingungen nahezu unverändert bleiben.

Leichter Regen als Besucher in der Wochenmitte

Ab dem 14. Mai ziehen leichte Regenschauer auf, die bei einer Höchsttemperatur von 26°C tagsüber und einer erhöhten Feuchtigkeit von 42% für naturbedingte Erfrischung sorgen. Der Wind hält sich weiterhin zurückhaltend mit 5 km/h.

Der Trend setzt sich am 15. Mai und 16. Mai fort, wobei die Temperaturen leicht auf 23°C beziehungsweise 24°C sinken und der Niederschlag anhält. Doch das Blatt wendet sich zum Besseren ab dem 17. Mai, wenn klarer Himmel und steigende Temperaturen wieder für Sonnenbrillenwetter sorgen.

Rückkehr zu sonnigeren Aussichten gegen Wochenende

Zum Ausklang der Woche, am 17. und 18. Mai, präsentiert sich Maria de la Salut wieder von ihrer sonnigeren Seite, wobei das Thermometer wieder auf 27°C ansteigt. Der Wind zieht etwas an und weht mit 7 km/h, während sich der Himmel zeitweise mit Wolken bedeckt.

Der 19. Mai bringt eine Mischung aus Licht und Schatten, wobei der letzte Tag der Wettervorhersage leichte Regenschauer mit sich bringt und die Temperaturen auf 25°C fallen lässt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:38:38. +++