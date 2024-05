Das Wetter in Alaró, Mallorca: 7-Tage-Vorhersage ab 12.05.2024

Wetterübersicht für Alaró, Mallorca: Frühlingstemperaturen und leichte Niederschläge

Die malerische Gemeinde Alaró auf Mallorca begrüßt uns in der zweiten Maiwoche mit einer Mischung aus Sonnenschein, partiell bewölktem Himmel und leichten Regenschauern. Die Temperaturen zeigen sich von ihrer milden Seite und bieten perfekte Voraussetzungen für Ausflüge in die Natur und das Erkunden der inseltypischen Schönheit.

Wetterentwicklung in Alaró – Eine detaillierte Tagesübersicht

Montag, 12.05.2024: Der Wochenbeginn in Alaró verheißt mit max 27°C und auflockernder Bewölkung angenehmes Wetter, ideal für Aktivitäten im Freien. Ein sanfter Wind weht mit 2 km/h und die Luftfeuchtigkeit liegt bei niedrigen 25%. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1017 hPa.

Dienstag, 13.05.2024: Die Wolken halten sich weiterhin im Raum Alaró, dennoch bleiben die Temperaturen bei angenehmen 27°C. Der Tag startet mit einem leichten Wind von 3 km/h und einer konstanten Luftfeuchtigkeit von 25%. Der Luftdruck zeigt sich leicht verändert mit 1013 hPa.

Mittwoch, 14.05.2024: Mittwochs bringt leichten Regen nach Alaró. Dennoch bleiben die Temperaturen mit etwa 26°C weiterhin mild, während der Wind auf 4 km/h ansteigt. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 46%, was eine frische Brise in die Gassen der Stadt trägt. Der Luftdruck fällt auf 1005 hPa.

Donnerstag, 15.05.2024: Leichter Regen setzt sich fort und die Temperaturen kühlen auf 23°C ab. Ein leichter Wind von 3 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 56% begleiten den Tag. Der Luftdruck beginnt sich zu erholen und steigt leicht auf 1006 hPa an.

Freitag, 16.05.2024: Das Wetter bleibt weiterhin unbeständig mit leichten Regenfällen und Temperaturen um 23°C. Der Luftdruck steigt auf 1009 hPa, während die Luftfeuchtigkeit mit 39% einen angenehmen Tag verspricht. Der Wind hält sich mit 3 km/h.

Samstag, 17.05.2024: Eine Wetteränderung zeichnet sich ab mit einem klaren Himmel und einem Temperaturanstieg auf 25°C. Ein frischer Wind von 5 km/h sorgt für eine angenehme Brise. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 29% und der Luftdruck stabilisiert sich bei 1010 hPa.

Sonntag, 18.05.2024: Der Himmel bedeckt sich wieder, jedoch bleiben die Temperaturen konstant bei 25°C. Der Wind bläst mit 4 km/h, die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 34% an und der Luftdruck liegt bei 1007 hPa.

Zum Abschluss der Woche präsentiert sich das Wetter in Alaró am Montag, 19.05.2024, mit leichten Regenfällen und Höchsttemperaturen von 26°C. Der Wind behält seine Geschwindigkeit von 4 km/h bei, die Luftfeuchtigkeit nimmt auf 39% zu und der Luftdruck notiert bei 1008 hPa. Zu erwarten sind auch die längsten Tage mit Sonnenuntergängen nahe 19 Uhr, was längere Abendaktivitäten begünstigt.

Fazit: Wetter in Alaró für die kommende Woche

Insgesamt präsentiert sich das Wetter in Alaró als überwiegend mild mit einigen Regentagen, die jedoch die Schönheit Mallorcas nicht schmälern. Vielmehr bieten sie Gelegenheit, die lokale Gastronomie zu genießen oder entspannte Stunden im gemütlichen Ambiente zu verbringen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:20:43. +++