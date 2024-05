Estellencs Wetterprognose: 7 Tage-Trend mit milden Temperaturen und wechselhaftem Himmel (12.5.2024)

Aktuelles Wetter und 7-Tage-Vorausblick für Estellencs, Mallorca

Mit dem Frühling in voller Blüte erwartet Estellencs auf Mallorca in der kommenden Woche eine milde Wetterlage mit gelegentlichen Niederschlägen und einem wechselhaften Himmel. Wir haben die wichtigsten Wetterinformationen für Sie zusammengestellt, sodass Sie Ihre Aktivitäten perfekt planen können.

Das Wetter in Estellencs von Sonntag bis Sonntag

Sonntag, 12. Mai 2024: Beginnend mit einer leichten Bewölkung, liegen die Höchsttemperaturen bei angenehmen 21 Grad Celsius. Die Windgeschwindigkeiten erreichen leichte 3 km/h, während der Luftfeuchtigkeitsgehalt bei 61% liegt. Trotz der aufgelockerten Wolkenformationen können Sie einen sonnigen Tag erwarten, die Sonne geht um 4:38 Uhr auf und versinkt um 18:54 Uhr am Horizont.

Montag, 13. Mai 2024: Mit ähnlichen Bedingungen wie am Vortag setzt sich das Wetter fort. Die Temperaturen halten sich stabil bei 21 Grad Celsius, wobei die Sonne durch gebrochene Wolken scheint. Der Wind bleibt moderat und die Luftfeuchtigkeit registriert einen geringen Abfall auf 57%.

Dienstag, 14. Mai 2024: Ein leichter Wechsel tritt ein, mit leichtem Regen und frischeren Temperaturen um die 20 Grad Celsius. Mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 78%, könnte der Niederschlag zur Erfrischung beitragen. Planen Sie für diesen Tag also lieber Indoor-Aktivitäten.

Mittwoch, 15. Mai 2024: Die Wolkendecke bleibt beständig, doch bleibt es größtenteils trocken bei 19 Grad Celsius. Ideal für Spaziergänge und Outdoor-Freizeit, besonders wegen des leichten Windes und angenehmen Temperaturen.

Donnerstag, 16. Mai 2024: Leichter Regen kündigt sich an, jedoch mit milden Temperaturen von 19 Grad Celsius und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit. Ein guter Tag für Museumsbesuche oder entspannende Stunden in einem der lokalen Cafés.

Freitag, 17. Mai 2024: Der Freitag bringt uns den Höhepunkt der Woche mit einem klaren Himmel und Werten bis zu 22 Grad Celsius. Es ist der perfekte Tag für Unternehmungen im Freien, besonders um die Schönheiten Estellencs zu erkunden.

Samstag, 18. Mai 2024: Das Wochenende beginnt mit überzogenen Wolken und etwas kühleren Temperaturen von 20 Grad Celsius. Ein idealer Tag für gemütliche Aktivitäten oder einen entspannenden Bummel durch die Stadt.

Sonntag, 19. Mai 2024: Schließt die Woche mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 21 Grad Celsius ab. Die Luftfeuchtigkeit steigt wieder etwas an und gibt dem Tag eine frische Note.

Wochenübersicht: Estellencs mit Frühlingscharme und Naturgenuss

Die kommende Woche in Estellencs hält ein breites Spektrum an Wetterbedingungen bereit, von sonnigen Abschnitten bis hin zu regnerischen Tagen. Die Temperaturen sind durchgehend mild und erlauben sowohl Aktivitäten in der Natur als auch besinnliche Stunden in den malerischen Gassen und Cafés des Ortes.

Bleiben Sie mit der Mallorca Zeitung immer auf dem Laufenden über aktuelle Wettertrends und genießen Sie Ihren Aufenthalt oder Alltag auf der wunderschönen Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:32:27. +++