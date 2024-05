Sieben-Tage-Wettertrend für Selva, Mallorca: Sonnige Aussichten und gelegentliche Regenschauer (12.5.2024)

Wetteraussichten für Selva: Angenehme Temperaturen unterbrochen von leichten Regenfällen

Wetterprognose vom 12. bis 19. Mai 2024 in Selva, MallorcaDie kommende Woche in Selva, im Herzen Mallorcas, präsentiert sich als eine abwechslungsreiche Mischung aus sonnigen Abschnitten und vorübergehenden Regenereignissen. Urlauber und Einheimische können sich auf überwiegend warme Temperaturen einstellen, die für ideale Bedingungen für Ausflüge in die Natur oder entspannte Tage am Strand sorgen.

Charmantes Wetter in Selva: Ein Überblick über die kommenden Tage

Starten wir mit den Wetterbedingungen am Sonntag, den 12. Mai: Der Himmel zeigt sich leicht bewölkt, doch die Temperaturen erfreuen mit angenehmen 27°C. Eine sanfte Brise bei einer Windgeschwindigkeit von nur 2 km/h sorgt für eine leichte Abkühlung. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 26%, was das Wetter als kaum schwül und sehr angenehm empfinden lässt.

Der Montag, 13. Mai, begrüßt uns mit ähnlichen Bedingungen. Mit verstreuten Wolken und einem Hauch mit 28°C etwas wärmer als am Vortag. Die geringe Windgeschwindigkeit und eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit um die 26% versprechen einen weiteren großartigen Tag auf der Insel.

In der Mitte der Woche, genauer am Dienstag, 14. Mai, ziehen einige Wolken auf und bringen leichten Regen mit sich. Die Temperaturen sinken auf gemütliche 26°C, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 41%. Der Wind erhöht sich leicht auf 3 km/h, was das Wetter weiterhin sehr genießbar macht.

Der Mittwoch, 15. Mai, bleibt bei leichtem Regen mit 22°C etwas kühler. Die Luftfeuchtigkeit nimmt auf 58% zu, was ein feuchteres Klima bedeutet, aber dennoch ideal für den Genuss der natürlichen Schönheit Selvas ist.

Daraufhin klart es am Donnerstag, 16. Mai, wieder auf, und leichte Regenschauer bei 23°C lassen die Natur erstrahlen, während die Luftfeuchtigkeit zurück auf 38% fällt.

Der Freitag, 17. Mai, verspricht mit klarem Himmel und 26°C ein perfekter Tag zu werden, um die mallorquinische Sonne in vollen Zügen zu genießen.

Zum Ende der Betrachtungsperiode verdichtet sich die Bewölkung wieder etwas. Am Samstag, 18. Mai, herrschen bedeckte Wolken bei milden 26°C, gefolgt von leichtem Regen am Sonntag, 19. Mai, bei 25°C.

Abendliche Aussichten: Sonne und frühe Sterne

Die Sonnenuntergänge in Selva werden täglich später, von 18:53 Uhr am Anfang der Periode bis zu 18:59 Uhr gegen Ende, was längere Abende für Aktivitäten im Freien garantiert.

Die Wetterlage bietet somit tagsüber beste Voraussetzungen für Erkundungen und abends für romantische Sonnenuntergänge. Planen Sie Ihre Aktivitäten jedoch flexibel und behalten Sie die leichten Regenfälle im Auge, um vollständig von der außergewöhnlichen Wetterlage in Selva, Mallorca, profitieren zu können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:47:59. +++