Sonne und Regen im Wechselspiel: Das Felanitx-Wetter vom 12.05.2024 bis zum 19.05.2024

Wetterprognose für Felanitx: Eine Frühlingswoche voller Abwechslung

Der Frühling auf Mallorca zeigt sich in Felanitx von einer wechselhaften Seite. Wir werfen einen Blick auf das Wetter für die kommenden sieben Tage und geben Ihnen alle wichtigen Informationen für Ihre Planungen - sei es für Ausflüge, Strandtage oder einfach das tägliche Leben in der charmanten mallorquinischen Stadt.

Überblick über das tägliche Wettergeschehen

Beginnend mit dem 12. Mai 2024, erwartet uns ein Tag mit überwiegend bedecktem Himmel, wobei die Temperaturen angenehme 24 Grad Celsius erreichen werden. Der Wind bleibt mit 5 km/h unauffällig, und bei einer Luftfeuchtigkeit von 40 Prozent könnte es durchaus ein idealer Tag für längere Spaziergänge sein.

Am 13. Mai ist das Wetterbild ähnlich mit aufgelockerten Wolken, einer konstanten Temperatur von 24 Grad und einer minimal erhöhten Luftfeuchtigkeit von 42 Prozent. Perfekte Bedingungen, um die Outdoor-Möglichkeiten Felanitxs zu nutzen.

Ein leichter Wechsel tritt am 14. Mai auf; die Prognose sagt leichten Regen voraus. Dennoch halten sich die Temperaturen stabil bei 24 Grad, und mit einem leichten Anstieg der Windgeschwindigkeit auf 7 km/h kommt vielleicht ein wenig Frische auf.

Der 15. Mai bringt mit weiterem leichten Regen und leicht abkühlenden 21 Grad etwas Erholung von der Wärme. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 64 Prozent sorgt für eine spürbar feuchte Umgebung.

Das Wetter am 16. Mai und 17. Mai: Das Licht am Ende des Regentunnels zeigt sich in Form von 23 Grad und nur wenigen Wolken am Himmel. Die Natur dürfte nach dem Regen in voller Blüte stehen, ein idealer Zeitpunkt für Naturliebhaber.

Den Abschluss der Woche bildet der 18. Mai und 19. Mai mit gebrochenen Wolken und einem Temperaturhoch von 25 Grad am letzten Tag - optimal, um die Freuden des mallorquinischen Frühlings zu genießen, auch wenn gelegentlich mit leichtem Regen zu rechnen ist.

Tipps für Ihre Woche in Felanitx

Zwischen Sonnenaufgang um 4:30 Uhr und Sonnenuntergang um 18:58 Uhr, bietet die kommende Woche genügend Spielraum für Aktivitäten in der freien Natur oder im städtischen Flair Felanitxs. Denken Sie jedoch daran, für die regnerischen Tage einen Schirm einzuplanen und bei Outdoor-Aktivitäten die leichten Windböen zu berücksichtigen.

Genießen Sie das Wetter in Felanitx mit allen Facetten!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:33:02. +++