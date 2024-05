Wetter Campos (11.05.24 bis 18.05.24): Sonnenschein und leichte Regenschauer erwarten Sie

Das Wetter in Campos: Sonnige Aussichten mit leichten Schauern

Die nächste Woche in Campos steht unter dem Zeichen des Frühlings: Mit Temperaturen, die behagliche Höchstwerte von bis zu 32°C erreichen, bietet das Wetter ideale Bedingungen für Ausflüge und Aktivitäten im Freien. Bereiten Sie sich auf eine Mischung aus strahlendem Sonnenschein und leichtem Regen vor, perfekt für die vielseitigen Landschaften Mallorcas.

Wochenstart in Campos: Überwiegend bewölkt, aber warm

Am Samstag, den 11. Mai 2024, beginnt die Woche mit einem überwiegend bewölkten Himmel. Trotz der Wolken erreicht das Thermometer angenehme 29°C, bei einem leichten Wind von nur 4 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 67% und einem Luftdruck von 1014 hPa ist das Klima angenehm mild. Sonnenauf- und Sonnenuntergang zaubern am Wochenende malerische Farbspiele an den Himmel: Um 9:07 Uhr begrüßt Sie der Morgen und verabschiedet sich der Tag um 20:15 Uhr.

Sonntag bis Dienstag: Klarer Himmel und sommerliche Temperaturen

Vom 12. bis 14. Mai zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Mit einem klaren Himmel und Spitzentemperaturen von bis zu 32°C lädt die Region zu ausgedehnten Entdeckungstouren ein. Die Windgeschwindigkeit bleibt moderat und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 51%, was für ein großartiges Wander- oder Strandwetter sorgt.

Mitte der Woche: Leichte Regenschauer bei anhaltenden Höchstwerten

Am Mittwoch, dem 15. Mai und am Donnerstag, dem 16. Mai, bleiben die Temperaturen konstant warm, es ist jedoch mit leichten Regenschauern zu rechnen. Diese kurzen Niederschläge sollten dem Vergnügen jedoch keinen Abbruch tun, denn die Temperaturen halten sich stetig bei 29°C. Perfekt für diejenigen, die das erfrischende Prasseln eines mediterranen Regens genießen möchten.

Das Wochenende in Campos: Wenige Wolken und eine Brise

Das Wochenende gestaltet sich besonders angenehm: Am Freitag, den 17. Mai, erwarten Sie nur wenige Wolken und das Barometer klettert wieder auf 31°C. Ein leichter Wind weht mit bis zu 6 km/h. Der Samstag, der 18. Mai, verwöhnt mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 31°C bei einer erfrischenden Brise von bis zu 7 km/h.

Fazit: Die kommende Woche in Campos verspricht eine perfekte Balance aus warmen Frühlingstagen und erfrischenden Schauern - eine ideale Gelegenheit, um die natürliche Schönheit Mallorcas in all ihren Facetten zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:27:59. +++