Wetter in Banyalbufar: Eine Woche gemischter Vorhersagen vom 12.5. bis 19.5.2024 (12.5.2024)

Das Wetter in Banyalbufar: Wolken, Sonnenschein und leichte Regenschauer

Die kommende Woche in Banyalbufar bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus Sonnenschein, Wolken und einigen Regentropfen. Mallorca-Fans und Einheimische können sich auf Temperaturen um die 20 Grad Celsius einstellen, während leichte Winde das Inselleben erfrischen.

Start in die neue Woche mit Wolken und sanften Brisen

Am Montag, den 12.5.2024, erwartet die Gemeinde Banyalbufar mit einem gebrochenen Wolkenhimmel und milden 21 Grad Celsius einen angenehmen Tag. Der Wind bleibt mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h sanft und die Luftfeuchtigkeit beträgt gemäßigte 61 Prozent. Als perfekter Start in die Woche winken Sommervibes mit dem Sonnenaufgang um 4:38 Uhr und dem Sonnenuntergang um 18:54 Uhr.

Zuneigung für die Sonne unterbrochen durch Wolken am Dienstag

Der folgende Tag, Dienstag der 13.5.2024, verspricht ähnliche Bedingungen mit erneut 21 Grad Celsius und einer leicht gesteigerten Windgeschwindigkeit von 4 km/h. Das Aufbrechen der Wolken lässt hin und wieder die Sonne durchscheinen, was für eine angenehme Atmosphäre auf der Insel sorgt. Ein Himmelbild, das von der aufgehenden Sonne um 4:37 Uhr gekrönt und vom Sonnenuntergang um 18:55 Uhr geliebt wird.

Durchwachsener Mittwoch mit ersten Regentropfen

Am Mittwoch, den 14.5.2024, hält unbeständiges Wetter Einzug in Banyalbufar. Bei 20 Grad Celsius und aufkommendem leichten Regen zeigt sich das Wetter von einer wechselhaften Seite. Die Windgeschwindigkeit steigt leicht auf 5 km/h an. Feuchtigkeit von 78 Prozent und der Luftdruck von 1006 hPa können das Wohlfühlerlebnis etwas trüben. Die frühen Sonnenauf- und Sonnenuntergänge um 4:36 Uhr bzw. 18:56 Uhr spornt jedoch zu morgendlichen und abendlichen Aktivitäten an.

Donnerstag und Freitag: Ein Hauch von Regen und frischer Inselbrise

Der Donnerstag und Freitag setzen mit leichten Regenschauern und Temperaturen um 19 Grad Celsius die nasse Note der Woche fort. Mit einer konstanten Windgeschwindigkeit von 3 km/h und ähnlichen Luftfeuchtigkeitswerten bleibt das Wetter angenehm mild, wovon man sich mit dem Sonnenaufgang um 4:35 Uhr und 4:34 Uhr sowie der Abenddämmerung um 18:57 Uhr und 18:58 Uhr überzeugen kann.

Wochenendstimmung: Von klarem Himmel zu bedeckten Aussichten

Das Wochenende in Banyalbufar startet vielversprechend: Der Samstag, der 17.5.2024, bietet mit einem klaren Himmel und sonnigen 22 Grad Celsius beste Voraussetzungen für Ausflüge und Strandtage. Der Sonntag dagegen kündigt mit 21 Grad und überwiegend bewölktem Himmel einen ruhigeren Ausklang an - der ideale Tag, um die Schönheit von Banyalbufar bei einem gemütlichen Spaziergang zu genießen, wobei die Sonne um 4:32 Uhr auf- und um 19:0 Uhr untergeht.

Die darauffolgenden Tage bis zum 19.5.2024 halten mit 21 Grad und vereinzeltem leichten Regen bei einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h diesen abwechslungsreichen Charakter bei. Mallorca-Besucher sollten daher stets einen Regenschirm griffbereit halten und dennoch genug Raum für Sonnenbrillen lassen, denn das Inselwetter zeigt sich von seiner vielfältigen Seite.

