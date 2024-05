Wetter in Campanet (12.05.2024 bis 19.05.2024): Tägliche Wettervorhersage und Temperaturentwicklung

Wettertrend Campanet: Ihre 7-Tage-Wettervorhersage

Durch das sonnige Eiland Mallorca weht eine frische Brise: Die Gemeinde Campanet bereitet sich auf eine Woche gemischter Wetterphänomene vor. Mit dem Fokus auf das aktuelle Wetter und die bevorstehende Wetterentwicklung beleuchtet dieser Artikel die kommenden Tage und bietet Ihnen alle wichtigen Informationen zur Planung Ihrer Aktivitäten im Freien. Vom 12. Mai bis zum 19. Mai 2024 präsentiert sich das Wetter in Campanet mal mit sanften Wolkenbildern, mal mit Sonnenschein und gelegentlich mit sanften Regengüssen.

Frischer Start in die Woche mit bedecktem Himmel

Beginnen wird unsere Wetterwoche am 12. Mai mit überwiegend bedecktem Himmel und einer Mildtemperatur von 26°C. Ein leichter Wind von 4 km/h wird durch die Landschaft streichen, während die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 32% liegt. Der Luftdruck zeigt sich stabil bei 1017 hPa. Verträumte Morgendämmerung und spätabendliche Dämmerung kündigen sich um 4:36 Uhr beziehungsweise um 18:52 Uhr an.

Bewölkte Aussichten mit freundlichen Lichtblicken

Der 13. Mai offenbart sich unter einem Himmel mit verstreuten Wolken. Die Temperaturen halten sich stetig bei 26°C, begleitet von einem leisen Flüstern des Windes mit 3 km/h. Die relative Feuchtigkeit und der Luftdruck verändern sich unmerklich, und weiterhin verzaubern uns die Morgen- und Abendstunden mit ihrem atmosphärischen Spiel aus Licht und Schatten ab 4:35 Uhr und 18:53 Uhr.

Leichte Regenfäden ziehen auf

Mit dem 14. Mai tritt leichter Regen auf den Plan. Obwohl das Thermometer weiterhin 26°C anzeigt, steigt die Luftfeuchtigkeit auf 43%, was den Start in den Tag etwas feuchter gestalten könnte. Ein gleichbleibender Wind trägt die Regentropfen sanft durch die Luft. Die Sonne begrüßt Campanet an diesem Tag bereits um 4:34 Uhr und zieht sich zurück um 18:54 Uhr.

Kühlere Temperaturen und Niederschläge

Die Mitte der Woche begrüßt uns am 15. Mai mit kühleren Temperaturen von 21°C und erneutem leichten Regen. Der Wind behält seine Geschwindigkeit von 4 km/h bei, während die Luftfeuchtigkeit auf spürbare 62% ansteigt. Die Luftdruckwerte verbleiben in einem normalen Bereich. Der Sonnenaufgang setzt um 4:33 Uhr ein, und der Sonnenuntergang folgt um 18:55 Uhr.

Ähnliche Bedingungen halten an

Ähnliche Wetterbedingungen begleiten uns am 16. Mai, wenn der Regen weiterhin sanft auf Campanet herabfällt, jedoch mit etwas angenehmeren Temperaturen von 22°C. Der Luftdruck steigt leicht, und die relative Feuchtigkeit hält sich bei 43%.

Herrliche Aufhellungen und klare Himmelsfenster

Am 17. Mai dürfen wir uns über einen klaren Himmel und eine maximale Temperatur von 26°C freuen, eine Wohltat für all diejenigen, die das mediterrane Klima Mallorcas zu schätzen wissen. Es erwartet uns ein weiterer Tag mit milder Luftfeuchtigkeit und stabilen Druckverhältnissen.

Das Wetter nimmt eine Wendung

Die Wetterwoche wendet sich dem Ende zu, und am 18. Mai sehen wir überwiegend bewölkte Aussichten bei konstanten 26°C. Gegen Ende der Prognoseperiode, am 19. Mai, zeichnet sich leichter Regen bei 24°C ab, während der Wind auf 5 km/h auffrischt und eine höhere Luftfeuchtigkeit von 50% vorherrscht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:27:27. +++