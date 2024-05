Wetter in Llucmajor (12.05.24 bis 19.05.24): Die Wetterentwicklung der nächsten Woche

Das Wetter in Llucmajor: Ein Blick auf die kommenden Tage

Wenn Sie in den nächsten Tagen in Llucmajor unterwegs sind, erwarten Sie gemischte Wetterbedingungen mit sowohl sonnigen Momenten als auch leichten Regenschauern. Hier erhalten Sie eine detaillierte Vorschau auf die Wetterlage in Llucmajor für die Woche vom 12. Mai bis zum 19. Mai 2024.

Sonnige Aussichten und leichte Schauer – Das Wetter vom 12. bis 19. Mai

Sonntag, 12. Mai: Die Woche beginnt mit leichtem Regen bei einer angenehmen Temperatur von 24°C. Eine leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 6 km/h sorgt für frische Luft, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 43% und einem Luftdruck von 1017 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang kündigen einen langen, erlebnisreichen Tag an von 4:37 Uhr bis 18:52 Uhr.

Montag, 13. Mai: Der Himmel zeigt sich mit zerbrochenen Wolken bedeckt, eine behagliche Tageshöchsttemperatur von 24°C wird erreicht. Die Windverhältnisse bleiben mit 6 km/h gleichmäßig. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich leicht auf 45%, und der Luftdruck sinkt auf 1013 hPa. Ein Tag, um vielleicht einen entspannten Spaziergang zu genießen.

Dienstag, 14. Mai: Leichter Regen setzt sich fort, doch die Temperaturen fallen auf 21°C. Mit einem erhöhten Wind von 8 km/h könnte es etwas kühler wirken, besonders angesichts der Luftfeuchtigkeit von 68% und dem Luftdruck von 1005 hPa. Die Sonne zeigt sich von 4:35 Uhr bis 18:54 Uhr.

Mittwoch, 15. Mai: Weiterer leichter Niederschlag bei 22°C erwartet Sie in Llucmajor, mit abnehmender Windgeschwindigkeit von 5 km/h. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 63%, der Luftdruck steigt wieder etwas auf 1007 hPa.

Donnerstag, 16. Mai: Die Wolken lichten sich, und Llucmajor begrüßt sie mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 21°C. Ein perfekter Tag für Aktivitäten im Freien bei angenehmen Windverhältnissen von 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 55%.

Freitag, 17. Mai: Ein paar Wolken ziehen auf, doch es bleibt überwiegend heiter bei 22°C. Der Wind hält sich konstant bei 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 54%. Genießen Sie die frische Luft von 4:32 Uhr bis 18:57 Uhr.

Samstag, 18. Mai: Der Himmel bedeckt sich mit dickeren Wolken, aber die Temperaturen bleiben mild bei 22°C. Bei einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 49% bleibt es angenehm.

Sonntag, 19. Mai: Die Woche schließt mit leichten Regenfällen und einer Temperatur von 23°C ab. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 53%, während der Luftdruck stabil bleibt. Ein Tag, um die Indoor-Aktivitäten zu erkunden.

Wetter für Llucmajor: Zusammenfassung und Empfehlungen

Die Wetterlage in Llucmajor zeigt eine Mischung aus sonnigen Abschnitten und leichtem Regen. Temperaturen bleiben im angenehmen Bereich, und die Luftfeuchtigkeit verspricht frische Tage. Es ist eine gute Woche, um die vielseitigen Aspekte Llucmajors zu genießen, sei es bei einem Ausflug ins Grüne oder beim Besuch lokaler Sehenswürdigkeiten. Vergessen Sie nicht, entsprechende Kleidung für den gelegentlichen leichten Regen mitzunehmen und genießen Sie Ihren Aufenthalt auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:37:16. +++