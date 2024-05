Wetter in Palma de Mallorca: 7-Tage-Wettervorhersage und Tageslichtzeiten (12.5.2024)

Die Inselbewohner und Besucher Mallorcas können sich auf eine recht stabile Wetterlage in Palma de Mallorca freuen. Mit moderaten Temperaturen und gemischten Wetterbedingungen bietet die kommende Woche eine typisch frühlingshafte Vielfalt.

Wetterübersicht für Palma de Mallorca: 12. Mai bis 19. Mai 2024 Die nächsten sieben Tage zeigen sich in Palma de Mallorca mit abwechselnden Wetterbildern. Von leicht bewölktem Himmel bis zu leichten Regenschauern, die Inselmetropole präsentiert eine gemäßigte Wetterpalette, die das Freizeitverhalten sowohl für Urlauber als auch für Einheimische nur unwesentlich beeinträchtigt.

Wetterprognose und Temperaturen

Anfang der Woche, am Sonntag, den 12. Mai, zeigt sich der Himmel teilweise bedeckt, mit Temperaturen um die 24°C. Eine sanfte Brise von etwa 4 km/h wird erwartet.

Der darauf folgende Montag, 13. Mai, bleibt mit 24°C ebenfalls mild und bietet ähnliche Bedingungen mit etwas stärkerem Wind von 6 km/h.

Ab Dienstag, den 14. Mai, stellt sich leichter Regen ein, während das Thermometer auf 23°C sinkt. Dieses Wetter setzt sich auch am Mittwoch fort und die Temperaturen fallen leicht auf 22°C bei gleichbleibendem Wind.

Der Donnerstag bleibt regnerisch bei 22°C, jedoch sinkt die Luftfeuchtigkeit. Mit einer relativen Luftfeuchte von 55% und einem stabilen Luftdruck von 1010 hPa, kann der Niederschlag als mild beschrieben werden.

Am Freitag lockert sich die Wolkendecke und lässt etwas mehr Sonnenschein durch. Mit nur wenigen Wolken am Himmel, weist das Thermometer wieder 22°C auf.

Zum Abschluss der Woche, am Samstag, den 18. Mai, ist mit bedecktem Himmel zu rechnen, jedoch bleibt es mit 22°C angenehm warm.

Die neue Woche beginnt am Sonntag, den 19. Mai, mit leichten Regenschauern und einer Temperatur, die auf erfrischende 24°C steigt.

Tageslicht in Palma de Mallorca

Die Sonne begrüßt Palmas Bewohner und Gäste bereits um kurz nach halb fünf in der Früh, wobei der früheste Sonnenaufgang um 4:31 Uhr am 19. Mai zu beobachten ist. Das Tageslicht verlängert sich täglich und erreicht seinen Höhepunkt mit dem Sonnenuntergang um 19:00 Uhr am gleichen Tag.

Fazit zur Wetterlage

Auch wenn sich die Wetterbedingungen von Tag zu Tag leicht ändern können, ist eines beständig: Die Temperaturen in Palma de Mallorca bieten insgesamt ein angenehmes Frühlingsklima für Unternehmungen aller Art. Wer also seine Tage plant, sollte lediglich einen kleinen Schirm für den einen oder anderen Regenschauer einpacken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:41:12. +++