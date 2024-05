Wetter in Santa Maria del Camí (12.5.2024 bis 19.5.2024): Aktuelle Vorhersage und Wochenübersicht (12.5.2024)

Wettervorhersage für Santa Maria del Camí: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer

Das Wetter auf Mallorca zeigt sich wieder einmal von seiner wechselhaften Seite, und in Santa Maria del Camí dürfen Einheimische wie Urlaubsgäste eine Reihe verschiedener Wetterphänomene erwarten. Von leichten Regenschauern bis zu strahlendem Sonnenschein ist alles dabei, wie unsere neuesten Wetterdaten veranschaulichen.

Milde Temperaturen und abwechslungsreiches Wetter in der 7-Tage-Prognose

Beginnen wird die Woche mit einer ausgeglichenen Wetterlage, gekennzeichnet durch „broken clouds“ und Temperaturen, die auf angenehme Höchstwerte von bis zu 27 Grad Celsius steigen. Die Winde bleiben mit Geschwindigkeiten von 3 bis 5 km/h moderat. Luftfeuchtigkeit und Luftdruck bewegen sich innerhalb komfortabler Bereiche, was die Wetterlage insgesamt sehr angenehm macht.

Am 14. Mai 2024 erwartet uns ein leichter Umschwung, und der Tag könnte mit leichtem Regen überraschen. Die Temperaturen sinken auf Werte um die 25 Grad Celsius. Die folgenden Tage versprechen ähnliches Wetter mit geringfügigen Schwankungen in der Temperatur- und Feuchtigkeitslage, während die Winde weiterhin leicht bleiben.

Der 17. Mai 2024 bringt eine erfreuliche Wendung: Ein klarer Himmel wird für heitere Stimmung sorgen und den Einwohnern von Santa Maria del Camí sowie den Besuchern perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten bieten. Dies dürfte insbesondere für jene interessant sein, die die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten der Insel nutzen möchten.

Zum Ende der Woche hin wird das Wetter wieder unbeständiger. Overcast clouds sorgen für gedämpfte Sonnenstrahlen am 18. Mai 2024, bevor leichte regnerische Episoden das Wochenende einläuten. Nichtsdestotrotz bleiben die Temperaturen beständig und laden zu verschiedensten Unternehmungen ein.

Der Blick aufs Wochenende: Zwischen Sonne und Regen

Das Wochenende in Santa Maria del Camí beginnt mit einem teilweise bedeckten Himmel, doch die Temperaturen bleiben mild und einladend. Für den 19. Mai 2024 kündigt sich erneut leichter Regen an, was den Inselcharakter mit duftender Erde und blühenden Pflanzen unterstreicht. In Kombination mit einer leichten Brise ermöglicht dies Spaziergänger*innen, die Schönheit Santa Maria del Camís in einer besonderen Atmosphäre zu genießen.

Ein besonderer Tipp für Frühaufsteher: Die Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge auf Mallorca sind spektakulär und einen Blick wert. In der kommenden Woche wird der früheste Sonnenaufgang um 4:31 Uhr wahrgenommen, während der Sonnenuntergang bis zu den Abendstunden um 19:00 Uhr die Insel in ein malerisches Licht tauchen wird.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:46:40. +++