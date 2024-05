Wetterausblick Capdepera (12.5.2024 bis 19.5.2024): 7-Tage-Vorhersage für anhaltende Frühlingsstimmung (12.5.2024)

Wetter in Capdepera: Eine Woche voller Überraschungen

In der zauberhaften Ortschaft Capdepera auf Mallorca erwarten Einwohner und Besucher im Zeitraum vom 12. bis 19. Mai 2024 eine Reihe von unterschiedlichen Wetterbedingungen. Diese siebentägige Wetterprognose enthüllt, auf was sich die Menschen einstellen sollten, um die Frühlingstage voll und ganz genießen zu können.

Wetter zum Wochenstart: Overcast Skies

Am Sonntag, dem 12. Mai, wird der Himmel von dichten Wolken bedeckt sein, die das strahlende Blau dahinter verbergen. Mit Temperaturen um die 19°C und einer leichten Brise von nur 5 km/h lädt das Wetter jedoch dazu ein, einen entspannten Tag in Capdepera zu verbringen. Das Thermometer zeigt einen angenehmen Hochwert, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 66%, was auf ein gemütliches Klima schließen lässt.

Montag und Dienstag: Vereinzelte Wolken

Die folgenden Tage, Montag (13. Mai) und Dienstag (14. Mai), präsentieren sich mit verstreuten Wolken. Trotz des teilweise bedeckten Himmels, kann man sich auf Temperaturen von 19°C und 20°C freuen. Ein leichter Wind weht weiterhin durch Capdepera, was die Gefahr von Schauern mit sich bringt, insbesondere am Dienstag, wenn leichte Regenfälle vorausgesagt werden.

Mitte der Woche: Zurück zu dichten Wolken

Der Mittwoch (15. Mai) überrascht mit einem erneuten Umschwung zu dichteren Wolkenformationen und bietet bei 18°C eine überwiegend bedeckte Aussicht. Das feuchte Klima mit einer Luftfeuchtigkeit von 80% könnte für manche etwas drückend wirken. Aber keine Sorge, das milde Klima bleibt auch bei leicht steigenden Windgeschwindigkeiten angenehm.

Donnerstag und Freitag: Leichter Regen und Sonnenschein

Die zweite Wochenhälfte startet am Donnerstag (16. Mai) mit leichtem Regen, doch lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Bei gleichbleibenden 18°C bewahrt Capdepera seinen frühlingshaften Charme. Eine klare Verbesserung tritt am Freitag (17. Mai) ein, wo ein strahlend blauer Himmel und eine Sonne ohne Wolkenbarriere für herrliche 20°C sorgen.

Wochenende: Variable Bedingungen

Das Wochenende bringt einen Mix aus Wetterlagen. Für den Samstag (18. Mai) ist eine bedeckte Witterung bei 20°C prognostiziert, während der Sonntag (19. Mai) eventuell wieder mit leichtem Regen bei 19°C aufwartet. Doch lassen Sie sich das nicht verdrießen – nutzen Sie jede Möglichkeit, um die malerische Umgebung Capdeperas zu erkunden.

Capdepera scheint für die nächste Woche ein Potpourri an Wetterlagen bereitzuhalten, vom verhangenen Himmel über sanfte Regengüsse bis hin zu herrlichem Sonnenschein. Planen Sie daher mit Bedacht und lassen Sie ein wenig Raum für witterungsbedingte Anpassungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:28:32. +++