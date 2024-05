Wetteraussichten für Deià: Sonnige Momente und leichte Regenschauer vom 12. bis 19. Mai 2024 (12.5.2024)

Ein Blick auf das kommende Wetter in Deià

Die malerische Gemeinde Deià erwartet in den nächsten sieben Tagen ein Wettergemisch, das von sonnigen Augenblicken bis hin zu leichten Regenfällen reicht. Das mild-mediterrane Klima beschert den Einwohnern und Besuchern von Deià angenehme Temperaturen und überwiegend freundliche Wetterverhältnisse. Lesen Sie weiter, um detaillierte Informationen zu jeder Wettererscheinung zu erhalten, die Sie in den kommenden Tagen erwarten können.

Wetterüberblick für Deià für die Woche vom 12. bis 19. Mai 2024

Die Wetterlage in Deià gestaltet sich über die kommende Woche als eine abwechslungsreiche Mischung aus Sonne und Wolken, begleitet von gelegentlichen Regenschauern. Die Temperaturen sind dabei mit durchschnittlichen Tageshöchstwerten um 24°C sehr angenehm.

Am Sonntag, den 12. Mai und Montag, den 13. Mai genossen Sie weitgehend heiteres Wetter mit zerbrochenen Wolkenfeldern und Temperaturen, die konstant bei 24°C liegen. Mit einem leichten Wind von 2 bis 4 km/h werden diese Tage besonders gemütlich.

In der Nacht zum Dienstag, den 14. Mai, ziehen langsam Wolken auf, und es wird mit leichten Regenfällen gerechnet, bei einer Temperatur von 23°C. Der Regen bleibt uns auch am Mittwoch und Donnerstag erhalten, jedoch mit sinkenden Temperaturen um 21°C.

Das Wetter klart am Freitag, den 17. Mai auf und beschert uns einen klaren Himmel bei Temperaturen von wieder ansteigenden 24°C. Diese freundlichen Bedingungen halten bis zum Samstag an, wo jedoch die Wolken zurückkehren und den Himmel bedecken.

Am warmen Sonntag, den 19. Mai, wird erneut mit leichten Regenschauern bei einer Höchsttemperatur von 24°C gerechnet. Die Luftfeuchtigkeit schwankt in dieser Zeit zwischen 46% und 70%, was für die Jahreszeit typisch ist.

Der Luftdruck bewegt sich im Bereich von 1005 bis 1017 hPa, während die Windgeschwindigkeiten meist leicht zwischen 2 und 5 km/h liegen. Die Sonne begrüßt Deià täglich um kurz nach halb 5 Uhr morgens und verabschiedet sich gegen 19 Uhr abends.

Fazit zur Wetterlage in Deià

Mit lediglich leichten Winden und gemäßigten Regenphasen präsentiert sich Deià in der nächsten Woche von seiner wohl temperierten Seite. Ideales Wetter für längere Spaziergänge oder die ersten Sonnenbäder der Saison. Vergessen Sie jedoch nicht, einen Schirm mitzunehmen, vor allem gegen Ende der Woche, wenn die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer wieder zunimmt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:30:32. +++