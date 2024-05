Wetteraussichten Pollença: Die 7-Tage-Prognose für Sonnenschein und Regenschauer (12.5.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Pollença: Ein Blick auf die kommende Woche

Das Wetter auf Mallorca bietet stets Gesprächsstoff, und so auch in Pollença, wo die kommende Woche eine Mischung aus Sonne, Wolken und Regentropfen bereithält. Wir werfen einen detaillierten Blick auf die täglichen Wetterbedingungen, damit Sie Ihre Aktivitäten optimal planen können.

Wolkiges Ambiente und sanfte Brisen:

Sonntag, 12. Mai 2024: Mit dichten Wolken über Pollença starten wir in die neue Woche. Die Temperatur erreicht angenehme 23°C, während leichte Winde mit 5 km/h für frische Luft sorgen. Der Feuchtigkeitsgehalt von 50% macht das Wetter recht angenehm, und der Luftdruck liegt stabil bei 1017 hPa. Bei einem Sonnenaufgang um 4:35 Uhr und einem Sonnenuntergang um 18:53 Uhr lässt sich der Tag trotz der Bewölkung in voller Länge genießen.

Milde Tage mit lockerer Bewölkung:

Montag, 13. Mai 2024: Die Wolken lockern sich ein wenig auf und lassen einzelne Sonnenstrahlen durch die scatterten Clouds (zerstreute Bewölkung) scheinen. Mit konstanten 23°C und geringen Windgeschwindigkeiten von 5 km/h bleibt es trocken bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50%. Der Luftdruck nimmt leicht ab auf 1013 hPa.

Drohende Regenschauer:

Dienstag, 14. Mai 2024: Ein Wechsel findet statt, wenn der Himmel sich zuzieht und leichter Regen einsetzt. Die Temperaturen sinken auf 22°C, und der Wind hält sich mit 5 km/h weiterhin zurück. Die Luftfeuchtigkeit steigt aufgrund des Niederschlags auf 59%, während der Luftdruck auf 1005 hPa sinkt, was auf instabilere Wetterbedingungen hinweist.

Weitere regnerische Impressionen:

Mittwoch, 15. Mai 2024: Der leichte Regen setzt sich fort und die Temperaturen kühlen etwas auf 20°C ab. Der Wind frischt auf 6 km/h auf, und die Luftfeuchtigkeit erreicht einen Höhepunkt von 70%. Das barometrische Lesen von 1007 hPa unterstreicht die Chance auf weitere Niederschläge.

Sanfter Übergang zum klaren Himmel:

Donnerstag, 16. Mai 2024 und Freitag, 17. Mai 2024: Nach dem Regenwetter klärt sich der Himmel langsam wieder auf. Mit jeweils 20°C und 24°C liegen die Tagestemperaturen auf einem sehr angenehmen Niveau. Die Winde bleiben schwach und die Feuchtigkeit fällt auf ein komfortableres Niveau von etwa 59% und 48%.

Zum Wochenende hin wieder Regenschirme bereithalten:

Samstag, 18. Mai 2024 und Sonntag, 19. Mai 2024: Das Wochenende präsentiert sich erneut mit dichten Wolken und gelegentlichen Regenfällen bei Temperaturen von 23°C und 21°C. Der Wind bleibt moderat und die zunehmende Luftfeuchtigkeit deutet auf weitere regnerische Momente hin. Die Druckwerte verändern sich geringfügig, bleiben aber im gleichen Bereich.

Ob Sie Ihren Tag am Strand, bei einem Stadtbummel oder bei einer Wanderung planen, behalten Sie die Wettervorhersage im Auge und genießen Sie Pollença in all seiner Vielfalt!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:42:22. +++