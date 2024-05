Wetterbericht Portocolom: 7-Tage-Prognose mit gemäßigten Temperaturen und gelegentlichem Niederschlag (12.5.2024)

Aktuelle Wettertrends für Portocolom

Die bevorstehende Woche in Portocolom zeigt eine Reihe von Wetterbedingungen, die die Besucher und Anwohner gleichermaßen beeinflussen werden. Die Wetterprognose verspricht gemäßigte Temperaturen, gelegentlich bedeckten Himmel sowie einige Tage mit Niederschlag.

Wetteraussichten für Portocolom: Von Überwiegend Bewölkt bis Leichter Regen

Beginnend mit dem 12. Mai 2024, wird die Temperatur in Portocolom angenehme 21°C erreichen, unterbrochen von überwiegend bewölktem Himmel. Eine leichte Brise von 5 km/h wird für eine frische Note sorgen, die Luftfeuchtigkeit liegt bei entspannten 57%. Mit einem Luftdruck von 1018 hPa und einer Sonnenaufgangszeit um 4:35 Uhr und Sonnenuntergang um 18:50 Uhr erleben wir einen typisch milden Frühlingstag auf der Insel.

Am Folgetag, dem 13. Mai, bleibt die Temperatur konstant. Die Wolkenfelder brechen jedoch auf, was auf ein wechselhaftes Wetter hindeutet. Eine geringere Windgeschwindigkeit von 4 km/h und eine leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit von 61% bedeuten, dass Sie vielleicht doch den Schirm einpacken sollten.

Der 14. Mai verzeichnet einen leichten Temperaturanstieg auf 23°C bei vereinzelten Wolken. Die Winde werden auf 8 km/h verstärkt und die Feuchtigkeit bleibt mit 61% unverändert. Achten Sie jedoch auf den sinkenden Luftdruck (1005 hPa), da dies Anzeichen von instabilem Wetter sein könnte, das uns in den kommenden Tagen erwartet.

Vorübergehender Regen bevor die Sonne wiederkehrt

Am 15. Mai tritt leichter Regen auf, was die Temperatur auf 19°C senkt. Die Luftfeuchtigkeit steigt signifikant auf 79% an. Damit wird es der feuchteste Tag der Woche. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Am 17. Mai wird der Himmel klären und klaren Sonnenschein bieten, die Temperaturen liegen weiterhin bei angenehmen 20°C.

Zum Ende der Prognosewoche, speziell am 18. und 19. Mai, kehrt eine Mischung aus überwiegend bewölktem Himmel und leichtem Regen zurück, wobei die Temperaturen um 21°C bzw. 22°C liegen werden. Diese gemäßigten Bedingungen sind ideal für all diejenigen, die das milde Frühlingsklima Mallorcas bevorzugen.

Tipps für Besucher und Einwohner Portocoloms

Angesichts dieses abwechslungsreichen Wetters empfehlen wir, für Outdoor-Aktivitäten in der schönen Stadt Portocolom entsprechend vorbereitet zu sein. Tagesschwankungen und gelegentlicher Niederschlag können erfordern, dass man sowohl Sonnenbrillen als auch Regenjacken mit sich führt. Die Abendstunden sind perfekt, um die frische Brise und den spektakulären Sonnenuntergang zu genießen, den die Ostküste Mallorcas zu bieten hat.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:52:58. +++