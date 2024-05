Wetterbericht Ses Salines (12.05.2024 bis 19.05.2024): Sonne und leichte Regenschauer wechseln sich ab

Das Wetter in Ses Salines – Mallorcas sonniger Süden mit erfrischenden Regenschauern

In Ses Salines, einem der malerischsten Orte Mallorcas, steht eine abwechslungsreiche Wetterwoche bevor. Vom 12. bis 19. Mai 2024 genießen Einheimische und Besucher eine Mischung aus sonnigen Momenten und erholsamen Regenschauern. Lesen Sie weiter, um detaillierte Informationen über das kommende Wetter zu erhalten.

Wetterübersicht für die Woche in Ses Salines

Der Start in die Woche am 12. Mai wird von leichtem Regen bei angenehmen 22 °C begleitet, der Wind bleibt mit 5 km/h moderat. Eine Luftfeuchtigkeit von 53 % und ein Druck von 1017 hPa sorgen für ein angenehmes Klima.

13. Mai: Die Wolkendecke verdichtet sich, es bleibt überwiegend bedeckt. Doch auch bei dieser Wetterlage hält das Thermometer stetig die 22 °C, während der Wind sanft mit 5 km/h weht. Die Feuchtigkeit beträgt 56 % und der Druck geht leicht auf 1013 hPa zurück. Am 14. Mai wird es wiederholt zu leichten Regenschauern kommen, was die Temperaturen auf 21 °C senkt. Der Wind frischt auf 7 km/h auf und die Feuchtigkeit steigt merklich auf 72 % an. Der Druck fällt auf 1006 hPa. Der 15. Mai verläuft ähnlich mit leichtem Regen und Temperaturen um die 20 °C. Die Luftfeuchtigkeit erreicht mit 73 % ihren Höhepunkt, während der Wind mit 6 km/h weht.

Am 16. Mai wird es endlich Zeit, die Sonnenbrille herauszuholen! Ein klarer Himmel und Temperaturen um die 21 °C sorgen für das perfekte Ausflugswetter. Moderater Wind und eine Feuchtigkeit von 65 % lassen den Tag angenehm erscheinen.

Die Prognose für den 17. Mai verspricht ein paar Wolken am sonst heiteren Himmel bei gleichbleibenden 21 °C. Der Wind bleibt beruhigend konstant.

Am 18. Mai ziehen wieder mehr Wolken auf, doch mit 21 °C bleibt das Wetter freundlich und ausgeglichen.

Den Abschluss der Woche bildet der 19. Mai mit erneuten leichten Regenschauern. Trotz der Nässe von oben klettern die Temperaturen auf 22 °C. Eine angenehme Brise und auflockernde Wolken werden diesen Tag begleiten.

Tipps für die Freizeitgestaltung

Die Wettervorhersage lädt zu abwechslungsreichen Aktivitäten ein. Nutzen Sie die sonnigen Tage für ausgedehnte Spaziergänge oder einen Besuch der nahegelegenen Strände. An regnerischen Tagen bieten sich die gemütlichen Cafés und Restaurants in Ses Salines an, um die kulinarischen Köstlichkeiten der Insel zu genießen.

Genießen Sie den Mai in Ses Salines mit dieser vielseitigen Wetterlage, die sowohl für Erholungssuchende als auch für aktive Urlauber etwas bereithält.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:49:12. +++