Wetterprognose für Ariany (12.05.2024 bis 19.05.2024): Aktuelle Aussichten und Vorhersage

Das Wetter in Ariany: Was erwartet uns in der dritten Maiwoche?

Die Wettervorhersage für Ariany auf Mallorca präsentiert sich mit einer Mischung aus Sonnenschein, Wolken und gelegentlichen Regenschauern. Hier erfahren Sie, welche wettertechnischen Überraschungen die dritte Maiwoche des Jahres 2024 für Einwohner und Urlauber bereithält.

Wolkige Aussichten mit warmen Temperaturen

Startend mit dem 12. Mai 2024, zeigt sich das Himmelbild überwiegend bedeckt, doch angenehme 25°C und eine leichte Brise bei 5 km/h laden dennoch zu Aktivitäten im Freien ein. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 33% erfreulich niedrig und bietet ideale Bedingungen für ausgedehnte Spaziergänge in der malerischen Landschaft Arianys.

Leichte Variabilität bei anhaltend guten Temperaturen

Am 13. Mai werden Wolken durch die Sonne abgelöst und es zeigt sich ein Himmel mit vereinzelten Wolken. Leicht gestiegen auf 26°C, bleibt auch die Windgeschwindigkeit konstant und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich geringfügig auf 34%. Ein idealer Tag, um das inseltypische Leben zu genießen, während der Luftdruck bei 1013 hPa liegt.

Regnerische Trendwende in der Wochenmitte

Mit dem 14. und 15. Mai stellt sich eine Wetteränderung ein. Leichter Regen bei 25°C bzw. 22°C sorgt für eine Abkühlung, und die Luftfeuchtigkeit nimmt auf bis zu 60% zu. Die Windgeschwindigkeit hält sich mit 5 km/h weiterhin auf angenehmem Niveau, während der Luftdruck auf 1005 hPa fällt.

Sonne und Wolken im Wechselspiel

Vom 16. bis 19. Mai steigen die Temperaturen wieder an, von 23°C auf angenehme 26°C, und der Himmel klärt sich zunehmend auf. Leichte Regenschauer am 19. Mai bei ebenfalls 24°C kündigen eine erneute Wetterumstellung an, wobei die Windgeschwindigkeiten mit bis zu 7 km/h leicht zunehmen.

Fazit: Eine Woche mit durchwachsenem Frühlingswetter

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die dritte Maiwoche eine Palette an Wetterphänomenen bietet, die das Ausnutzen der frühsommerlichen Tage sowohl im Freien als auch in den zahlreichen Cafés und Restaurants Arianys ermöglicht. Die frischen Morgenstunden mit Sonnenaufgängen zwischen 4:35 Uhr und 4:29 Uhr sowie Sonnenuntergängen zwischen 18:52 Uhr und 18:58 Uhr runden das Bild eines typischen Maiwetters auf der Baleareninsel ab.

