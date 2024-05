Wetterprognose für Santanyí: Wolkig mit Aussicht auf leichten Regen (12.05.24 bis 19.05.24)

Das Wetter in Santanyí: 7-Tage-Vorschau

Wenn Sie sich für die kommende Woche in SantanyíSantanyí aufhalten, können Sie weitgehend milde Temperaturen und ein abwechslungsreiches Wolkenspiel erwarten. Das Wetter präsentiert sich im charmanten Wechsel zwischen sonnigen Momenten und kurzen Regenschauern. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf das Wettergeschehen in Santanyí zwischen dem 12. und dem 19. Mai 2024 werfen.

Wetterübersicht für Santanyí im Detail

Montag, 12. Mai 2024: Der Wochenstart ist geprägt von leichtem Regen bei 22 Grad Celsius. Ein sanfter Wind mit 5 km/h begleitet den Tag. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 53%, während der Luftdruck bei 1017 hPa verweilt. Freuen Sie sich auf den Sonnenaufgang um 4:36 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:51 Uhr.

Dienstag, 13. Mai 2024: Mit unterbrochenen Wolken ist es ein Tag, der zum Verweilen im Freien einlädt. Die Temperaturen bleiben stabil bei 22 Grad Celsius, während der Wind leicht nachlässt auf 4 km/h. Eine leichte Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 57% und ein leichter Luftdruckabfall auf 1013 hPa sind zu verzeichnen. Vergessen Sie nicht, einen wundervollen Sonnenaufgang um 4:35 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:52 Uhr zu genießen.

Mittwoch, 14. Mai 2024: Leichter Regen kehrt zurück, diesmal begleitet von einer frischen Brise mit 8 km/h. Die Temperaturen halten sich weiterhin bei 22 Grad Celsius, allerdings steigt die Luftfeuchtigkeit auf 66%, was die Luft etwas schwerer erscheinen lässt. Der Tag startet um 4:34 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:53 Uhr.

Donnerstag, 15. Mai 2024: Die Regentropfen bleiben uns erhalten und die Temperaturen kühlen leicht ab auf 20 Grad Celsius. Eine sanfte Brise weht weiterhin mit 5 km/h. Die Feuchtigkeit nimmt zu auf 74%, und der Luftdruck hält sich bei 1007 hPa. Das Tageslicht grüßt Sie um 4:33 Uhr und verabschiedet sich um 18:54 Uhr.

Freitag, 16. Mai 2024: Der klare Himmel wird zum seltenen Höhepunkt der Woche. Bei 21 Grad Celsius und einem Wind von 6 km/h können Sie den Tag in vollen Zügen genießen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erträgliche 63%, und der Luftdruck steigt leicht auf 1010 hPa. Erleben Sie einen frühen Sonnenaufgang um 4:32 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:55 Uhr.

Samstag, 17. Mai 2024: Einige wenige Wolken verdecken gelegentlich die Sonne, aber es bleibt warm mit 21 Grad Celsius. Der Wind bleibt moderat bei 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 68%. Ein perfekter Tag, um die Schönheit von Santanyí zu erkunden, beginnend mit dem Sonnenaufgang um 4:31 Uhr und dem Sonnenuntergang um 18:56 Uhr.

Sonntag, 18. Mai 2024: Die Wolken verdichten sich, es bleibt jedoch trocken bei 21 Grad Celsius und einem leichten Wind von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit fällt wieder auf angenehme 57% und der Luftdruck verharrt bei 1008 hPa. Genießen Sie den Tag von Sonnenaufgang um 4:31 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 18:56 Uhr.

Montag, 19. Mai 2024: Zum Abschluss der Woche kehrt der leichte Regen zurück, während das Thermometer erneut 22 Grad Celsius anzeigt. Der Wind bleibt sanft bei 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 60%. Ein weiterer Tag, an dem das Wetter den Rhythmus des Insellebens bestimmt – der Tag beginnt um 4:30 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:57 Uhr.

Ausblick auf das Wetter in Santanyí

Die Wetterlage in Santanyí zeigt sich in der betrachteten Woche überwiegend beständig mit gelegentlichen Niederschlägen und durchgehend milden Temperaturen von rund 22 Grad Celsius. Ein idealer Zeitraum, um die landschaftliche Vielfalt der Region zu genießen und dabei stets das passende Wetter für Unternehmungen im Freien zu haben. Täglich grüßt die Son Mallorcas Sie bereits in den frühen Morgenstunden und beschert lange und erlebnisreiche Tage.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:47:23. +++