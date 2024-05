Wetterprognose Vilafranca de Bonany: Die Wetteraussichten für die kommende Woche (12.05.2024 bis 19.05.2024)

Wettervorhersage für Vilafranca de Bonany (12.5.2024 bis 19.5.2024)

Die charmante Gemeinde Vilafranca de Bonany, gelegen in der malerischen Landschaft Mallorcas, steht vor einer Woche gemischter Wetterbedingungen. Bewohner und Besucher können in den nächsten Tagen eine Kombination aus bedecktem Himmel, leichten Regenschauern und vereinzelten Sonnenblicke erwarten. Für diejenigen, die das schöne Wetter Mallorcas genießen möchten, bietet die folgende Vorhersage einen umfassenden Überblick über das zu erwartende Wetter.

Genießen Sie milde Temperaturen und leichte Brisen

Sonntag, der 12.5.2024: Die Woche beginnt mit überwiegend bedecktem Himmel und einer Temperatur von angenehmen 25 Grad Celsius. Ein leichter Wind mit 5 km/h weht durch Vilafranca de Bonany und sorgt für eine frische Brise. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 32 %, und der Luftdruck liegt bei 1017 hPa. Der Sonnenaufgang ist für 4:36 Uhr zu erwarten und der Sonnenuntergang für 18:52 Uhr.

Montag, der 13.5.2024: Ähnliche Bedingungen wie am Vortag setzen sich fort mit gebrochenen Wolken am Himmel und erneut 25 Grad Celsius. Die Windgeschwindigkeit bleibt konstant, während die Feuchtigkeit leicht auf 33 % ansteigt. Der Luftdruck fällt auf 1013 hPa. Sonnenanbeter können die ersten Strahlen um 4:35 Uhr begrüßen und bei untergehender Sonne um 18:52 Uhr den Tag ausklingen lassen.

Leichter Regen begleitet von frühlingshaften Temperaturen

Dienstag, der 14.5.2024: Die Bewohner Vilafranca de Bonanys sollten ihre Schirme bereithalten, denn leichter Regen zieht auf. Trotz der Nässe bleibt es mit 25 Grad Celsius warm. Die Windgeschwindigkeit bleibt moderat bei 5 km/h, aber die Luftfeuchtigkeit steigt auf 45 %, was die Luft etwas schwerer machen kann. Der Luftdruck sinkt weiter auf 1005 hPa. Die Sonne begrüßt Vilafranca de Bonany um 4:34 Uhr und verabschiedet sich um 18:53 Uhr.

Mittwoch, der 15.5.2024: Mit weiterhin leichtem Regen kühlt es ein wenig ab auf 22 Grad Celsius. Die Windgeschwindigkeit bleibt sanft bei 5 km/h, aber die Luftfeuchtigkeit steigt weiter auf 58 %, was die Atmosphäre etwas schwüler gestalten dürfte. Der Sonnenaufgang ist für 4:33 Uhr geplant, der Sonnenuntergang für 18:54 Uhr.

Ausblick auf das Wochenende: Wechselhaftes Islandwetter erwartet

Die folgenden Tage bringen uns weiter wechselnde Wetterbedingungen. Von Donnerstag bis Sonntag (16.5.-19.5.2024) können sich Anwohner und Besucher auf leichten Regen, ein paar Wolken und erfrischende Temperaturen zwischen 23 und 25 Grad Celsius einstellen. Je nach Tag variieren die Windgeschwindigkeiten leicht, die Luftfeuchtigkeit hält sich im angenehmen Bereich zwischen 34 und 41 %, und die Sonne geht zwischen 4:32 Uhr und 4:29 Uhr auf und zwischen 18:55 Uhr und 18:58 Uhr unter. Es sieht so aus, als würde uns das mallorquinische Wetter auch in dieser Woche nicht enttäuschen, und es bleibt die perfekte Gelegenheit, die Insel in ihrer vollen Pracht zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:52:28. +++